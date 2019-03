Minder motoragenten voor wielerwedstrijden

Het bestaan van Nederlandse wielerwedstrijden is in gevaar want de politie schroeft het aantal motoragenten tijdens wielerwedstrijden terug. De KNWU zit nu met de handen in het haar.

“Er zijn steeds meer motoragenten nodig om de veiligheid op de openbare weg te regelen”, stelt KNWU-directeur Thorwald Veneberg.

Geen motoragenten meer

“Als wij bijvoorbeeld de Ronde van Drenthe met motoragenten willen begeleiden, dan kost dat de samenleving eenheid één fte op jaarbasis”, legt Veneberg uit.

“Maar het inzetten van motoragenten is voor ons onhoudbaar geworden”, stelt Marcel Masselink, verkeerscoördinator van de landelijke eenheid. “De capaciteit is er domweg niet meer.”

De begeleiding van Olympia’s Tour in september is voor motoragenten lastig want dan zijn zij nodig voor Prinsjesdag en staatsbezoeken. Maar zonder hen kan Olympia’s Tour niet worden gehouden dus wordt bekeken of de wedstrijd in oktober kan worden gehouden.

Dat gaat knellen

Masselink: “Bij grotere koersen zetten we al gauw 20 motoragenten in. Olympia’s Tour heeft zes koersdagen maar wij zijn ook tijd kwijt aan de voorbereiding. Zo kom je al snel aan twee fte op jaarbasis voor zo’n koers.”

Masselink begrijpt het probleem van de KNWU. “Wielerrondes vragen steeds meer van motoragenten. En veel wedstrijden worden in Zeeland en West-Brabant gehouden terwijl die provincies in de zomer veel toerisme kennen. Dat gaat knellen.”

De KNWU en de politie willen dat alle lagere categorieën wielerrondes in 2020 op afgesloten omlopen worden verreden. Dat zal de inzet van politie met 50% reduceren. “Nu is het zo dat alleen de politie verkeersdeelnemers tot stilstand kan manen”, stelt de KNWU.

Wielerkoersen in de verkeerswet

“In België is het anders geregeld”, weet Veneberg. “Daar zijn wielerkoersen opgenomen in de verkeerswet. In het theorie-examen kun je een vraag krijgen over wat je moet doen in een wielerwedstrijd.”

Als dat een brug te ver blijkt te zijn, stelt de KNWU een andere maatregel voor. “Geef verkeersregelaars dan een andere status. Er zijn voldoende leden van motorverenigingen die willen en ook kunnen helpen bij een wedstrijd. Zij hebben alleen geen bevoegdheid.”

Veneberg: “Wij overleggen nu met de KNMV om te bekijken of een opleiding voor de kwalificatie van vrijwilligers kan worden opgezet.” Minister Grapperhaus staat open voor een gesprek en de KNWU hoopt dat dat in april kan plaatsvinden.

Follow @Allesportzaken