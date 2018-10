Subtop eredivisie ziet aanhang per jaar slinken

Steeds minder fans bezoeken de wedstrijden van de subtop clubs in de eredivisie. Al weken zijn er veel lege stoelen te zien in de stadions van bijvoorbeeld Heerenveen, Vitesse, FC Utrecht en FC Groningen.

De clubs direct onder de top drie zien hun aanhang slinken. Heerenveen trekt dit seizoen tot nu toe gemiddeld 17.760 fans per thuiswedstrijd. Vorig seizoen waren dat er nog 20.341.

Geen wachtlijst bij subtop

FC Utrecht trekt dit seizoen gemiddeld 16.661 toeschouwers. Vorig jaar waren dat er nog 18.971. FC Groningen had kort na de opening van de Euroborg in 2006 nog een wachtlijst voor seizoenkaarten, inmiddels kleuren de tribunes groen door lege stoelen.

Groningen trok twee seizoenen geleden per wedstrijd nog bijna 20.000 toeschouwers maar de club moet dit jaar vooralsnog genoegen nemen met 16.138 mensen op de tribune.

Top drie stabiel

Het sportstatistiekbureau Gracenote vergeleek de toeschouwersaantallen van dertien clubs in de eredivisie. Gepromoveerde clubs en degradanten zijn weggelaten. De bezoekersaantallen van de eerste zes wedstrijden in het seizoen 2018/2019 zijn vergeleken met vorig seizoen en het seizoen daarvoor.

De topdrie blijkt stabiel te zijn. Ajax verkoopt de meeste kaarten, voor Feyenoord en PSV. Ajax trekt per wedstrijd gemiddeld zo’n 3.000 fans meer dan drie jaar geleden. Feyenoord moet het dit jaar per wedstrijd echter met zo’n 2.500 fans minder doen dan in 2016/2017.

Ook positieve ontwikkelingen

Buiten de top zes zijn er bij enkele subtop clubs toch ook positieve ontwikkelingen te zien, zoals bij PEC Zwolle. De Zwollenaren zien een lichte stijging aan de toegangspoort. Van 13.527 fans in de eerste zes wedstrijden van dit jaar tegen 13.049 vorig jaar en 12.914 twee jaar geleden.

Maar ook ADO Den Haag rapporteert een toename. Van 11.343 bezoekers twee jaar terug naar 11.537 vorig jaar en 12.481 in de huidige jaargang.

Lichte daling

In totaal trokken de eerste zes speelronden in de eredivisie 792.979 toeschouwers. Dat is een lichte daling ten opzichte van de competitiestart vorig seizoen, toen het aantal bezoekers na zes speelronden nog 817.368 bedroeg.

Follow @Allesportzaken