MHC Rosmalen prominent in Sportakkoord Den Bosch

Bijna geen club heeft in het Sportakkoord van Den Bosch zoveel actiepunten als de MHC Rosmalen. Die lopen uiteen van de plaatsing van watertappunten tot het werven van kwetsbare mensen als vrijwilliger.

hockeyclub Van het begeleiden van kwetsbare mensen tot gezonde kantines, daar moet Sportakkoord voor zorgen bij MHC. “Wij zijn eenmet een doel buiten de sport.”

MHC Rosmalen nog steeds een familieclub

“MHC Rosmalen is een familieclub”, stelt voorzitter Mark Brants. De club is in 10 jaar gegroeid van 600 naar 1.250 leden die op vijf velden spelen. “Wij zijn inderdaad behoorlijk gegroeid maar het familiegevoel is wel altijd gebleven. En dat is belangrijk want de MHC is niet alleen een hockeyclub”, vindt Brants. “Wij hebben ook een maatschappelijk doel buiten de sport.”

Het is misschien ook daarom dat MHC Rosmalen met zoveel actiepunten in het Sportakkoord voorkomt. “Dat zijn praktische actiepunten zoals watertappunten en gezamenlijke inkoop. Maar er zijn ook sociale actiepunten zoals hulp aan de cliënten van Reinier van Arkel en de invoer van walking hockey.”

Aandacht voor vrijwilligers

De club sloot al vanaf het begin van de gesprekken over het Bosch Sportakkoord aan. “Wij hebben als club wat te bieden”, vertelt Brants. Zoals een mooie accommodatie die doordeweeks overdag vrijwel altijd leeg is. Dan zouden wij onderdak kunnen bieden aan bijvoorbeeld een bridge- of wandelclub.”

“Onze uitdaging is het houden van voldoende vrijwilligers, net zoals bij meer clubs. Dat lukt nu nog redelijk. Alleen voor zaken zoals het neerzetten van een hek is dat soms lastig.”

Samen inkopen

Daarvoor zou aansluiting met bijvoorbeeld Farent een idee zijn. “Zij repatriëren mensen vanuit de geestelijke gezondheidszorg naar de samenleving. Dan is het mooi dat wij hen in een sportomgeving aan een arbeidsritme kunnen helpen.”

Op de lijst met actiepunten staan ook punten zoals een gezonde kantine en minder alcoholgebruik. MHC Rosmalen wil ook samen met andere lokale clubs gaan inkopen. Want eigenlijk werken wij maar weinig samen met de andere clubs in Rosmalen. En er moet een digitaal platform komen waarop de leden spullen kunnen ruilen”, zo besluit Brants.

Follow @Allesportzaken