MHC Oss wil 40 procent energie gaan besparen

Steeds vaker kregen de hockeyers van MHC Oss commentaar op de verlichting. Het leek soms alsof zij in het donker speelden. Daarom steekt de hockeyclub nu 2,5 ton in nieuwe LED-verlichting rondom alle velden.

MHC Oss pakt het probleem met de veldverlichting in een keer grondig aan. De club laat de ornamenten in alle 38 masten rondom de 5 velden in één keer vervangen.

MHC Oss mikt op eind januari

“We zijn al een hele tijd met dit project bezig”, zegt penningmeester Hans van der Eerden. “Want het gaat niet alleen om de verlichting maar ook om voedingskasten, bekabeling en graafwerk. Eind december beginnen we en de klus zit er hopelijk eind januari op.”

40 procent besparing

Het complex verbruikt op dit moment zo’n 135.000 kwh per jaar waarvan 100.000 via de veldverlichting. De club hoopt daarop met de nieuwe verlichting 40 procent te kunnen besparen. Vrijwilligers kunnen die verlichting van achter de bar in- en uitschakelen. Nu moet dat nog handmatig bij de masten zelf en dat vergeten de leden meer dan eens.

MHC Oss leent voor dit project 115.000 euro van de gemeente Oss. Daarnaast hoest sponsor en installateur Vrolijk & Overgaauw maar liefst 50.000 euro op. De laatste ruim 85.000 euro komt uit een bijdrage uit de landelijke BOSA-regeling.

Laatste stap in verduurzaming

De hockeyers zetten met de nieuwe verlichting de laatste grote stap in de verduurzaming. Het nieuwe clubhuis dat ruim twee jaar geleden opende, is al voorzien van de nieuwste snufjes. Het is gasloos, heeft 50 zonnepanelen op het dak liggen en maakt gebruik van luchtwarmtepompen. In het clubhuis is alle verlichting al LED.

MHC Oss durft daarom rustig te stellen dat zij de grootste club en de meest duurzame accommodatie in Oss heeft. De club moet voor de bekabeling van de lichten toch laten graven. Dus wil MHC Oss samen met sponsoren gelijk investeren in glasvezel. Daarmee wil de club straks de wedstrijden van jeugdteams in hoge kwaliteit gaan uitzenden.

