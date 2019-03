MHC Amstelveen focust op de doelgroep expats

Expats in en rond Amstelveen kunnen laagdrempelig kennismaken met hockey bij de Mixed Hockeyclub Amstelveen (MHC Amstelveen). De club wil het sportieve hart van deze doelgroep worden.

De voertaal op zondagochtend is Engels op het veld van MHC Amstelveen. Alleen zo af en toe klinkt er een andere taal. Het leuke van expat hockey is dat diverse culturen komen bij elkaar.

Ouders en kinderen

Trainer Joost van Eyk: “Wij hebben vandaag door het slechte weer wat afzeggingen dus het clubje expats is kleiner dan normaal. Er wonen er hier duizenden dus het zou leuk zijn om er hier elke week 100 op het veld te krijgen.”

“Ouders kunnen hier samen met hun kinderen sporten zoals dat al vaak in Engeland gebeurt. De expat doelgroep kan MHC Amstelveen op termijn ook een aardige ledengroei opleveren.”

MHC Amstelveen stempelkaart

Langs de kant staan Engelse, Duitse, Italiaanse en Japanse ouders te kijken. De kinderen van een Italiaans-Duitse moeder zitten op voetbal. “Maar ik wil graag dat zij ook kennis maken met een andere sport.”

MHC Amstelveen heeft voor de hockeylessen voor expats op zondag een stempelkaart. “Die geeft recht op tien lessen en zij hoeven geen lid te worden. Met zo’n kaart kan iedereen meespelen,” vertelt Van Eyk. “Nu heeft een gezin bijvoorbeeld een vriendje van hun zoon meegenomen.”

Samen iets drinken

“Expats reizen regelmatig, bijvoorbeeld om familie te bezoeken. Zij kunnen dus niet altijd om elk weekend op het veld staan. En doordeweeks hebben zij niet altijd de tijd om hun kinderen naar een sportclub te brengen.”

De ouders drinken na de training samen nog iets in de kantine en komen zo met elkaar in contact. “Wij stimuleren ook dat zij iets langer blijven om te kijken naar het eerste vrouwen- of herenteam.

“Door te blijven hangen leren expats steeds meer mensen kennen. Volgens Van Eyk is onze hockeycultuur uniek. “Het is één van de grootste sporten in Nederland en bovendien een echte familiesport.”

Follow @Allesportzaken