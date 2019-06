OldStars sporten in Almelo geen doel maar een middel

Het OldStars walking football in Almelo is een succes. Daarom willen Goldstars Heracles, Sportbedrijf Almelo en Nationaal Ouderenfonds lokaal ook andere OldStars sporten ontwikkelen.

OldStars sporten zijn geen doel maar een middel om op latere leeftijd conditie en kracht te (blijven) ontwikkelen.

400 OldStars spelers

Op 5 juni staat een informatieavond voor sportverenigingen gepland. Hier kunnen clubs praten over de aangepaste spelvormen in de diverse Old sporten. Deze avond staat onder leiding van Edward van Cuilenborg. Geïnteresseerde bestuurders moeten zich wel eerst even melden.

Voor 6 juni as. staat een groot OldStars walking football evenement met 400 OldStars spelers op het programma. Voor de dag erna plant de organisatie een groot toernooi en rond dit evenement kunnen ouderen een groot aantal balspellen uitproberen.

Nieuwe OldStars sporten

De drie organiserende partijen willen de ontwikkeling van ouderenvriendelijk sport stimuleren. Daarom introduceren zij de komende maanden ook OldStars walking hockey, walking tennis, walking handball en walking basketball voor 55-plussers.

De spelvormen zijn onder meer Groot-Brittannië al succesvol. In dit land zijn walking football en walking hockey al jarenlang veel beoefend. De drie partijen willen de nieuwe spelvormen in Nederland zeker zo bekend maken.

Geen doel maar een middel

Menzis steunt het Ouderfonds in de ontwikkeling van een 100% ouderenvriendelijke sportomgeving en uitbreiding van het OldStars aanbod. Hierbij staan gezond en fit blijven, en socialisatie in en rondom de club centraal. Maar ouderensport is ook een goed middel om de eenzaamheid van 2,5 miljoen ouderen tegen te gaan.

Via de OldStars sporten zetten de drie partijen zich in voor de verbetering van de vitaliteit van ouderen. Maar zijn stimuleren clubbestuurders ook om eens met andere ogen naar de doelgroep ouderen kijken. Want OldStars sporten zijn niet alleen een doel. Zij zijn ook een middel om op latere leeftijd conditie, kracht en een sociaal leven te (blijven) ontwikkelen.

