Meer misbruikzaken naar sportrechtspraak doorgeleid

Sinds februari worden meer misbruikzaken voor onderzoek naar het Instituut Sportrechtspraak (ISR) en tuchtcommissies doorgeleid. Dit constateert het Centrum Veilige Sport Nederland van NOC*NSF.

In het verleden waren dat er maar zo’n 5 per jaar. Nu zijn dat er al meer dan 10 in de twee maanden na oprichting van het CVS .

Meer misbruikzaken

Sinds februari jl. is het CVS actief. Casemanagers volgen de voortgang van een melding. Zij houden contact met slachtoffers en bestuurders en vragen of zij hulp nodig hebben. Deze werkwijze leidt nu al tot meer zaken die naar het Instituut Sport Rechtspraak en de tuchtcommissies worden doorgeleid.

Slachtoffers beter helpen

Gerard Dielessen van NOC*NSF ligt deze cijfers op 12 mei toe op Papendal, tijdens het Framed Festival. Dielessen: “Elk misbruik- of intimidatiezaak is er één te veel. Het CVS moet iets doen met alle signalen over misbruikzaken.”

Sporters weten eindelijk de weg naar het CVS en dus ook naar het ISR te vinden. Wij kunnen slachtoffers van misbruikzaken nu beter helpen. Wij kunnen bovendien beter proberen om de daders te straffen en zo nodig te weren uit de sport.”

De stilte verbroken

Op 12 mei presenteert NOC*NSF het Stappenplan voor sportclubs m.b.t. het preventiebeleid. Dit gebeurt tijdens de bijeenkomst georganiseerd met en door Renald Majoor van ‘De stilte verbroken’. Dit stappenplan is ontwikkeld door Rutgers in samenspraak met vele sportorganisaties.

Stappenplan voor clubs

NOC*NSF brengt het stappenplan in de komende weken onder de aandacht van de clubs. Maar ook gemeenten, GGD’s en andere organisaties die sportclubs ondersteunen, worden geïnformeerd. Want alle clubs kunnen maatregelen nemen om grensoverschrijdend gedrag in de sport tegen te gaan.

Aan de slag

Het stappenplan is voor iedereen beschikbaar. Het plan geeft dus handvatten waar iedere vereniging mee aan de slag kan. Zowel het CVS als het stappenplan zijn het resultaat van de implementatie van de aanbevelingen van commissie de Vries.

Follow @Allesportzaken