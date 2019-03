Meer contributie in gemeenten met hoger inkomen

Het Mulier Instituut onderzocht de gemiddelde contributie voor een clublidmaatschap bij vijf sporten. Inwoners in gemeenten met gemiddeld een hoger inkomen per inwoner betalen meer contributie.

Pupillen betalen voor een lidmaatschap in een gemeente met een gemiddeld laag inkomen, 24% minder dan in een gemeente met een gemiddeld hoog inkomen.

Minder contributie

Junioren betalen in zo’n geval 19% en senioren bijna 13% minder contributie. Dit blijkt uit de Contributiemonitor van het Mulier Instituut en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

In deze Contributiemonitor 2017-2018 zijn de contributies van 2.286 clubs in voetbal, korfbal, rugby, tennis en basketbal geanalyseerd. Bovendien zijn de entreegelden van 268 zwembaden en 22 ijsbanen in beeld gebracht.

Het Mulier Instituut en de HAN zijn ook begonnen met een inventarisatie van de afdrachten aan de sportbonden.

Andere uitkomsten

Vier andere belangrijke uitkomsten uit de Contributiemonitor 2017/2018 zijn:

• bij de onderzochte sporten betalen de leden van basketbalclubs de meeste contributie. Senioren betalen 260 euro, junioren 227 euro en pupillen 117 euro. De contributie voor een tennisclub blijkt gemiddeld het goedkoopst (senioren 141 euro, junioren 79 euro en pupillen 65 euro). Bij tennis moeten leden alleen nog wel rekening houden met veel bijkomende kosten. Zij moeten namelijk nog betalen voor zaken zoals rackets, kleding, training, de competitie en de deelname aan toernooien;

• sportclubs in de zogeheten krimp- en anticipeer-gebieden, vragen gemiddeld minder contributie dan de clubs in de overige gebieden.

Zwembaden en ijsbanen

• volwassenen betalen voor een zwembadkaartje gemiddeld bijna 5 euro en bij ijsbanen gemiddeld iets meer dan 7 euro;

• hoe kleiner een sportbond is, des te hoger de bondsafdracht. Zo is de bondsafdracht bij de KNVB bijna 11 euro per lid terwijl de NBB maar liefst 70 euro per lid vraagt.

Contributiemonitor 2018/2019

Het Mulier Instituut en de HAN voeren weer een meting uit voor de Contributiemonitor voor 2018/2019. De partijen analyseren in elk geval de contributies van de sporten atletiek, handbal, hockey, volleybal en voetbal.

