MDT sport goed voor jongeren en sportverenigingen

Jongeren van 14 tot 30 jaar oud kunnen via de MDT Sport (Maatschappelijke Dienst Tijd Sport) een opleidingstraject van hun vereniging volgen. Zo kunnen zij hun talenten ontdekken en ontwikkelen.

Jongeren kunnen via MDT van betekenis zijn voor de maatschappij. Zij zijn de bestuursleden, coaches en coördinatoren van de toekomst.

MDT sport is win-win

MDT moet bij clubs voor een win-win situatie zorgen. Want het is belangrijk om jongeren uit alle lagen van de vereniging te betrekken. Zij zijn namelijk niet alleen lid of vrijwilliger maar trekken ook potentiële leden aan. En hun frisse blik kan ook een positieve bijdrage leveren aan de organisatie van een club.

Jongeren kunnen zich via MDT Sport ontwikkelen tot bijvoorbeeld trainer, bestuurslid of social media expert. Samen met een coördinator van de vereniging gaan zij een traject volgen. Dit is een voorwaarde om te bekijken waar hun kracht en interesses liggen. Zij gaan meelopen met ervaren vrijwilligers in de club en zij kunnen cursussen gaan volgen.

Twee programma’s

MDT sport bestaat uit twee programma’s, het ‘try out‘ en het het ‘go pro‘ programma:

– Het try out programma is er voor jongeren die nog niet precies weten wat zij willen. De begeleider stelt, afhankelijk van de interesse van de jongere, een plan op voor binnen de club.

– Als een jongere zijn of haar voorkeur al weet, dan start de club het programma go pro. Samen met een begeleider van de vereniging wordt een plan opgesteld om de ontwikkeldoel(en) te bereiken.

Financiële vergoeding

Clubs die willen deelnemen aan MDT Sport kunnen een ondersteuningspakket aanvragen. De deelnemende bonden kunnen ook helpen met de werving van jongeren. De clubs ontvangen bovendien een financiële vergoeding voor de begeleiding van de jongeren. Het MDT sport programma is een samenwerking van het ministerie van VWS en de sportbonden KNVB, KNKV, KNLTB en Nevobo.

