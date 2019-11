MASV in Arnhem in verlegenheid gebracht

Het OM is in beroep gegaan tegen het vonnis in de zaak van Eef K. uit Arnhem. De volkszanger en voorzitter van vv MASV, kreeg drie maanden cel voor verboden wapenbezit. Het clubbestuur zit nu met dit hoger beroep in z’n maag.

De aanklager had 2,5 jaar cel geëist voor de schoten die hij had gelost op stadgenoot Janus D. Maar tegen dit deel van de straf is K. in beroep gegaan.

Verboden wapenbezit MASV voorzitter

K. en D. kregen tijdens carnaval ruzie in een café op de Korenmarkt. Later die nacht sloeg D., gewapend met een kettingzaag, de voordeur van de woning van K. in. Deze pakte een vuurwapen en schoot op D. die gewond raakte.

De rechtbank besliste dat K. uit zelfverdediging handelde en sprak hem vrij van een poging tot doodslag. Hij moet wel drie maanden de cel in voor verboden wapenbezit.

In genade aangenomen

K. was door het bestuur van MASV na het schietincident op non-actief gesteld als voorzitter. Maar hij was door de club net weer in genade aangenomen. K. was blij met zijn terugkeer. “Ik heb vanuit de club veel steun gehad.”

Hij wil de resterende twee maanden van mijn voorzitterschap gebruiken om te zien hoe zijn terugkeer bevalt. “Als dat goed gaat dan ga ik voor een volgende periode. Maar dat is dan aan de leden.”

MASV bestuur in verlegenheid

Het bestuur van MASV is nu door het hoger beroep danig in verlegenheid gebracht. “Wij wisten niet dat de termijn hiervoor nog niet verstreken was. Het bestuur moet nu weer bij elkaar komen om de situatie te bespreken”, aldus een woordvoerder van de club.

Een interessante vraag tijdens deze bespreking zou kunnen zijn of je als club een voorzitter wilt hebben met een minder dan onbesproken gedrag.

