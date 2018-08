Naar Helmond Sport i.p.v. naar de buurthuizen

Helmond Sport sprak medio augustus zijn ambities uit. Directeur Leo Grunberg van Helmond Marketing wil meer mensen op de tribunes en meer zakenlui in de businessruimte.

“Helmond Sport moet een goede gastheer zijn. Natuurlijk zijn de sportieve resultaten belangrijk, maar mensen moeten het gevoel krijgen dat de club van hen is”, stelt Grunberg.

Sluit de buurthuizen

Sponsor William Verkoelen: “Maak een kop koffie op sportcampus De Braak een kwartje en sluit de buurthuizen. Helmond Sport zou die functie voor een deel over kunnen nemen. De aanhang is namelijk vooral te vinden in de buurten direct om het stadion heen.”

“Helmond win je voor je door naar de scholen te gaan. Zo maak je kinderen enthousiast om naar het stadion te komen en dan hopelijk hun ouders ook. Helmond is de hoofdplaats van de Peel. Leid de voetballers uit de omringende kernen op.”

Binding met de regio

Voorzitter Arjen Vos van MULO: “Van sommige spelers denk ik: is daar in een straal van 50 kilometer nou geen gelijkwaardige speler voor te vinden? Dat maakt een elftal niet direct beter maar zorgt wel voor meer klantenbinding in de regio.”

“Die mensen moeten dan wel in een warm bad terechtkomen. De huidige accommodatie bindt te weinig mensen aan de club. Bezoekers worden meer en meer consumenten, dus dat moet verbeteren”, aldus Vos.

Genoeg ideeën

Geert Blenckers doet samen met Jeroen van Schijndel de horeca in het stadion. “Wij hebben genoeg ideeën om de businessclub nieuw leven in te blazen. Ik denk bijvoorbeeld aan girl’s nights, diners rond wedstrijden en live-muziek.”

“Belangrijk is dat mensen elkaar bij Helmond Sport kunnen ontmoeten in een familiaire sfeer waarin mensen zich thuis voelen. En beloon hen ook voor hun aanwezigheid. Schrijf af en toe en wedstrijd uit en onderhoud na de wedstrijd contact via de social media”, zo besluit Grunberg.

