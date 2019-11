Voorzitter hockeyclub verduisterde ruim 90 mille

De ex-voorzitter van (vermoedelijk) hockeyclub MHC Vianen heeft in totaal 90.156 euro vanaf de club naar zichzelf overgemaakt. En/of hij heeft voor dat bedrag betalingen ten behoeve van zichzelf verricht.

Er kunnen specifieke omstandigheden bestaan op basis waarvan er geld naar jou, als voorzitter, wordt overgemaakt. Maar dan mag je van een voorzitter ook verwachten dat hij dat goed administreert en daarvoor verantwoording aflegt. Dit geldt zeker als de betalingen structureel plaatsvinden en het in totaal om een groot bedrag gaat.

Het standpunt van de voorzitter dat voor de betalingen de rechtsgrond ‘verrekening’ bestond, is door de vereniging tegengesproken. Dat sprake zou zijn van verrekening blijkt ook op geen enkele wijze uit het dossier. De voorzitter heeft dit standpunt niet onderbouwd. Hij heeft daarvoor ook geen document ingebracht, noch een verklaring van de toenmalige penningmeester.

Ook in de omschrijvingen bij de betalingen stond nooit dat het om verrekeningen ging. Bovendien is bij een aantal overboekingen een andere begunstigde opgegeven terwijl het geld naar de voorzitter ging.

In het licht van de feiten en omstandigheden, heeft de voorzitter zijn betwisting onvoldoende gemotiveerd. De rechtbank vindt dat voor de overboekingen en betalingen geen rechtsgrond bestond. Deze zijn onrechtmatig gedaan en de voorzitter moet de 90.156 terugbetalen aan de hockeyclub.

De voorzitter van de hockeyclub maakte elke maand geld over naar zijn toenmalige echtgenote. Dat het geld bestemd was voor de schoonmaker, is door de club tegengesproken. De voorzitter heeft dit ook niet onderbouwd.

De rechtbank vindt daarom dat de voorzitter het geld onrechtmatig naar zijn toenmalige echtgenote overmaakte. Dat het geld niet op zijn rekening terecht kwam, maakt niet dat hij daardoor niet aansprakelijk is. Hij voerde immers de betalingen uit en handelde daardoor onrechtmatig.

