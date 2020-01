Verduistering van clubgeld door voormalig voorzitter

De voormalig MHC Vianen voorzitter Peter B. hangt een taakstraf boven het hoofd. Hij zou tienduizenden euro’s van de MHC achterover hebben gedrukt. Volgens het OM gaat het om ruim 43.000 euro verduistering van clubgeld.

B. pinde met een bankpas van de club grote bedragen en boekte geld over naar zijn eigen rekening. Volgens het OM gebruikte hij dat o.m. voor de aankoop en het onderhoud van een auto. Hij zou er ook de deurwaarder en een boete mee hebben betaald.

De oud-voorzitter zou ook duizenden euro’s hebben overgeboekt om de schoonmaakster te betalen. Maar het geld dat de schoonmaakster ontving, zou veel minder zijn geweest dan wat was opgenomen.

Volgens het OM kwam de hockeyclub in financiële problemen door de verduistering van clubgeld door B. De OvJ verwijt hem dat hij vier jaar lang heeft gesjoemeld met geld van de leden. Maar volgens B. waren er al grote geldproblemen toen hij voorzitter werd.

De verdachte erkende dat hij fouten heeft gemaakt. Maar hij hield vol dat hij geen geld heeft verduisterd. Hij zou grote bedragen hebben voorgeschoten toen de club rood stond. Zo zou hij trainers en een klusjesman contant hebben betaald.

Dat zou hij met geld hebben gedaan dat hij kreeg van huurders van zijn vakantiehuisje in Frankrijk. Maar volgens de rechter is daar in de administratie geen bewijs van te vinden.

MHC Vianen claimt dat het werkelijke bedrag dat B. verduisterde veel hoger is dan 43.000 euro. De vereniging spande vorig jaar een kort geding tegen hem aan.

De club rekende hem de verduistering van meer dan 150.000 euro clubgeld aan.

De civiele rechter oordeelde toen dat B. 90.156 euro moest terugbetalen. Tegen dat vonnis tekende B. hoger beroep aan. De rechtbank in Utrecht doet op 21 januari uitspraak in deze zaak.

