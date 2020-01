DCG Osdorp penningmeester verduisterde 120.000 euro

De, inmiddels voormalige, penningmeester van vv DCG Osdorp heeft geld van de clubrekening op zijn eigen rekening gestort. “Wij zijn hier erg van geschrokken”, stelde voorzitter Peter Gerekink. “Het gaat om een groot bedrag.”

De ex-penningmeester is een voormalig stadsdeelbestuurder uit Nieuw-West. De PvdA’er zou al hebben toegegeven dat hij het geld naar zichzelf heeft overgemaakt. Hij wil echter niet zeggen waarom hij dat deed. Naar verluid heeft hij inmiddels zo’n 40.000 euro terugbetaald.

Het bestuur van DCG maakte de malversatie bekend tijdens de ALV van 17 december jl. Het bestuur gaf in deze vergadering aan dat ex-penningmeester Piet D. zijn daad heeft bekend. “Het eerste belang van DCG is nu om al het geld terug te krijgen”, zo stelde Gerekink.

Het bestuur zal in overleg met een advocaat bepalen welke stappen de club zal gaan nemen. Met twee crediteuren zijn afspraken gemaakt zodat het voortbestaan van de club niet in gevaar komt.

De club probeert via dus een advocaat ook de resterende 80.000 euro terug te krijgen. De voormalige penningmeester is direct uit het bestuur gezet en de club heeft al een nieuwe penningmeester benoemd. DCG heeft bij de politie nog geen aangifte gedaan van de verduistering van het geld.

Follow @Allesportzaken