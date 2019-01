Stelende penningmeester moet € 94.000 terugbetalen

Een stelende penningmeester bij av Flevo Delta, moet de club 94.000 euro terugbetalen. De man kreeg van de rechtbank in Utrecht ook een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden.

Hans O. uit Almere was tussen 1999 en 2016 penningmeester van av Flevo Delta. Begin 2016 bleek dat hij jarenlang geld van de club had verduisterd en voor privédoeleinden had gebruikt.

Van 2003 tot 2016

Dit gebeurde volgens clubvoorzitter Remco de Maaijer in ieder geval vanaf 2003 want de archieven zijn t/m dat jaar nagekeken. Volgens De Maaijer, die bij de uitspraak aanwezig was, bekende O. de verduistering vanaf 2004.

Flevo Delta had 189.000 euro geëist voor de schade die de club vanaf 2003 heeft gelopen. Maar doordat er bij deze strafzaak een aantal verjaringsregels gelden, mocht er pas vanaf 2006 worden gerekend. De club krijgt het geld van vóór die periode dus niet meer terug.

Bankafschriften

“Bij het door ons geëiste bedrag is vanaf 2003 gerekend. Wij hebben namelijk bankafschriften waaruit blijkt dat O. toen al clubgeld naar een privérekening overmaakte”, aldus de voorzitter. De verdediging van O. wilde dat er pas vanaf 2013 werd gerekend maar daar ging de rechter uiteindelijk niet op in.

O. moet de club nu 93.566,05 euro terugbetalen. “Wij dachten dat wij spaarden voor een nieuw clubgebouw en legden daar een kleine 100.000 euro voor opzij.” Maar dat bedrag bleek de stelende penningmeester te hebben verduisterd. “Met deze uitspraak krijgen wij dat zo’n beetje terug”, zegt De Maaijer.

Signaal van de rechter

Hij is blij dat de zaak nu is afgerond. “De rechter wil laten zien dat dit bij sportclubs met veel vrijwilligers niet mag gebeuren. Het is een signaal naar de samenleving en dat vind ik positief.”

De stelende penningmeester betuigde tijdens de rechtszaak spijt. De advocaat van O. intussen heeft met een clubdelegatie gesproken en aangegeven graag een goede regeling te willen treffen.

