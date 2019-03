Hardenberg ’85 in de clinch over verdwenen kantinegeld

De Beheerstichting Sportaccommodatie Baalderveld (BSB) heeft de leden van de vv Hardenberg ’85 een brief gestuurd. Er blijken grepen in de kas te zijn gedaan en geld uit de kantine te zijn verduisterd.

De BSB verwijt het bestuur van Hardenberg ’85 te weinig actie te ondernemen. “Terwijl wij eenvoudig ‘namen en rugnummers’ kunnen noemen.”

De BSB faciliteert Hardenberg ’85

De BSB is eigenaar van de kleedkamers, tribune, kantine en andere gebouwen op sportpark Baalderveld. De stichting stelt Hardenberg ’85 in staat om hiervan gebruik te maken.

De club huurt de kantine en de stichting zorgt voor het onderhoud. De club betaalt niets voor het gebruik van het veld. Alleen het onderhoud is voor rekening van de club.

Financiële controle

De BSB en de club botsten in het verleden wel vaker. “De stichting kon tot voor kort de vereniging financieel controleren”, zo schrijft het BSB-bestuur. “Wij signaleerden toen al regelmatig zorgelijke situaties.”

Zo constateerde de BSB in 2013 en 2017 een tekort van 15.000 euro waarvoor geen verklaring werd gevonden. Er is nooit is opgehelderd wie verantwoordelijk was voor dit tekort. Het bestuur van Hardenberg ’85 noemt de beschuldigingen onzin en heeft een jurist in de arm genomen.

“Het clubbestuur stelde in 2013 wel een commissie in die moest voorkomen dat het nog eens zo fout zou gaan. Maar bij een nieuwe controle bleek er weer veel geld weg te zijn. Maar er is nooit duidelijk geworden wie de grepen in de kas hebben gedaan”, zo stelde BSB.

Geen pottekijkers

De BSB maakt zich nu ernstige zorgen vanwege de tekorten. Maar de stichting kan naar eigen zeggen geen financiële controle meer uitvoeren. De ledenadministrateur en tevens secretaris van de BSB is namelijk op een zijspoor gezet.

Het bestuur van Hardenberg ’85 heeft blijkbaar liever geen pottenkijkers. “Maar wij hebben in elk geval geen inzicht meer”zo stelt de BSB. Wij kunnen wel namen en rugnummers noemen, maar dat doen wij niet. Wij willen niemand beschadigen of verdere escalatie veroorzaken.”

Hardenberg ’85 zegt dat de beschuldigingen alleen maar gebaseerd zijn op rancune. De club onderzoekt bovendien of de spanning tussen de club en de BSB kan worden weggenomen. “Daar proberen wij in overleg met KNVB en gemeente een uitweg voor te zoeken.”

