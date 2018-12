Fraude van 125.000 euro bij Tilburgse sportclub Were Di

Het voormalige administratiekantoor van sportclub Were Di, heeft voor 125.000 euro fraude gepleegd. Het bedrag is, na tussenkomst van een advocaat, inmiddels weer op de rekening van de club gezet.

Bij Were Di in Tilburg werd 125.000 euro ontvreemd via valse facturen. Dit blijkt uit een schrijven aan sponsoren van de 1.700 leden tellende vereniging. Het geld is teruggestort.

Geld terug, geen aangifte en publiciteit

Uit de brief aan de sponsoren blijkt dat het bestuur met succes heeft geprobeerd om de 125.000 euro terug te krijgen. Daarvoor heeft de club een advocaat in de arm genomen.

Na een gesprek met het administratiekantoor werd het geld teruggestort op voorwaarde dat de sportclub geen aangifte zou doen en de affaire niet aan de grote klok zou hangen.

Hoe de fraude aan het licht is gekomen en over welke periode die zich heeft afgespeeld, wilde voorzitter Joost Möller op 19 december jl. niet zeggen. Hij wilde ook niet ingaan op andere vragen.

Nieuw administratiekantoor na fraude

Alle leden zijn jl. woensdag tijdens een ALV geïnformeerd over deze precaire kwestie. Were Di verkeert financieel nog steeds in zwaar weer en heeft inmiddels een ander administratiekantoor in de arm genomen.

De club heeft nog een bankschuld van 950.000 euro en moeite om aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Om de club weer financieel gezond te maken, is een toekomstplan uitgewerkt.

Contributie nieuw seizoen

Were Di heeft geld nodig voor verplaatsing van de tennisvelden, uitbreiding van het parkeerterrein en vervanging en uitbreiding van twee hockeyvelden. Uit de brief blijkt dat de financiële gaten nog lang niet gedicht zijn. Ongeveer de helft van de contributie van het nieuwe seizoen is nodig om rekeningen van het vorige seizoen te betalen.

