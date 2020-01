DOVO mist 70 mille en heeft aangifte gedaan

DOVO deelde tijdens de ALV van 6 januari jl. mede dat er circa 70.000 euro uit de clubkas is verdwenen. Dat bedrag is verdwenen in een periode van drie jaar. DOVO heeft aangifte gedaan van deze verdwijning.

De aangifte is door de politie in onderzoek genomen. Zolang dit duurt doet het bestuur van DOVO geen uitspraken over de voortgang.

Liever geen cash

DOVO heeft maatregelen genomen om de hoeveelheid contant geld op de club te beperken. Verder heeft DOVO een kluis laten plaatsen die maar één bedrijf kan legen. In de kantine heeft pinnen de voorkeur. De club is ook gestart met dagen waarop leden en bezoekers niet meer contant kunnen betalen.

De club kan steeds maar geen horecamanager vinden. Een groep leden van DOVO wil de professionalisering van de horeca toch oppakken. Zij zullen een horecamanager gaan zoeken en hem of haar ondersteunen zodat de club daarmee verder kan.

Niet speculeren

Ondanks het verdwenen geld is DOVO financieel gezond. De club kan positieve cijfers aan haar leden en aan de KNVB overleggen. De maatregelen en de zwarte cijfers moeten voor alle leden een signaal zijn dat er voor hen niets zal veranderen.

“Wij hadden met dit geld veel voor de club kunnen doen”, stelde voorzitter Jan Willem de Groot. “Nadat wij signalen ontvingen, heeft het bestuur direct onderzoek gedaan en maatregelen genomen.”

De Groot bewaart de kalmte. “Er is maar één ding dat wij nu beter even niet kunnen doen, en dat is speculeren. Het is het beste om de uitkomsten van het onderzoek van de politie even rustig af te wachten. En laten wij hopen dat wij toch nog iets van het vermiste geld terug kunnen halen.”

Follow @Allesportzaken