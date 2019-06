Dagvaarding voormalig penningmeester Achilles 1894

Achilles 1894 eist via een dagvaarding 43.000 euro van de voormalig penningmeester. “Hij heeft met zijn vingers in de kas gezeten en zijn werk niet goed gedaan”, aldus advocaat Jan Maarten Pol.

Het bestuur van Achilles 1894 stuurt haar voormalige penningmeester een deurwaarder op het dak. Deze zal hem een dagvaarding met daarin de vordering overhandigen.

Voldoende bewijs gevonden

Achilles 1894 kampt met een tekort van ruim een ton. De club houdt de penningmeester verantwoordelijk voor een bedrag van 43.000 euro. “Wij hebben voldoende bewijs dat hij er schuldig aan is dat dit geldbedrag ontbreekt.”

“De voormalig penningmeester heeft voor zo’n 10.000 euro geld gepind vanaf de clubrekening. Hij boekte ook geld over naar zijn privérekening en kon daarvoor geen plausibele verklaring geven”, zegt Pol.

“Ook mist er zo’n 16.000 cashgeld dat destijds door de penningmeester in ontvangst moet zijn genomen. Hij heeft cashgeld in ontvangst genomen maar dat nooit op de rekening van Achilles gestort. Je kunt dus stellen dat hij met de vingers in de kas heeft gezeten”, zegt Pol.

Geen kasboek bijgehouden

“De man heeft Achilles 1894 ook schade berokkend door zijn werk niet goed te doen. Hij is ook in gebreke gebleven als penningmeester met schade en onkosten tot gevolg. Het kasboek is niet bijgehouden en er zijn geen belastingaangiftes gedaan.”

“Daardoor claimt de Belastingdienst nu geld van Achilles”, aldus Pol. “En het kan natuurlijk zijn dat de man tegen de vordering in verweer gaat. Maar dan mag de rechter een oordeel vellen en dat kan zo acht tot tien maanden duren”, stelt de advocaat.

Geen aangifte

Achilles heeft nog geen aangifte gedaan van verduistering. “We hebben ervoor gekozen om eerst te proberen om zoveel mogelijk geld terug te halen. Als wij aangifte doen volgt mogelijk een strafrechtelijke vervolging. En daar krijgt de club haar geld niet mee terug”, aldus Pol.

De club verkeerde in 2018 in financieel zwaar weer maar kwamen over 2016 en 2017 al geld tekort. De club bekeek de handel en wandel van de penningmeester toen dat tekort meer dan een ton was.

De voormalig penningmeester is het niet eens met de beschuldiging van malversatie. Volgens hem had de club al voor zijn aantreden geldproblemen. Hij wil niet op de vordering reageren omdat hij de dagvaarding nog niet heeft ontvangen.

