Kan vv Wodan Eindhoven wél een doorstart maken?

Als het aan het Eindhovense stadsbestuur ligt, valt eind dit seizoen het doek voor vv Wodan. De club is failliet en kampt met een grote schuld. Maar het nieuwe bestuur denkt daar anders over.

Het bestuur van de Eindhovense vv Wodan denkt wel degelijk een doorstart te kunnen maken.

Tekort is al weggewerkt

Volgens het bestuur zijn de vooruitzichten voor vv Wodan juist goed. De club denkt honderden nieuwe leden te kunnen werven en er financieel weer bovenop te komen. “Wij krijgen een tegoed van de pachters en daarmee is het tekort voor dit jaar al weggewerkt.”

De 450 leden hebben hun vertrouwen in de club en het nieuwe bestuur uitgesproken. “We kunnen binnen twee jaar naar 650 leden groeien en er is geen reden tot zorg”, zegt clubvoorzitter Ben Albinus.

Sluit de deuren

Eindhoven redde Wodan in 2016 nog van een faillissement, maar de club zit (ook financieel) al jaren in zwaar weer. De gemeente stond garant voor een lening van zeven ton die de club er weer bovenop moest helpen.

Dat hielp niet, dus wil sportwethouder Stijn Steenbakkers de deuren sluiten. Ook de Eindhovense Sportraad staat achter het voorstel van de wethouder. “Dit dossier sleept zich al veel te lang voort.”

Vv Wodan naar Einhoven Noord

Steenbakkers wil dat vv Nieuw-Woensel naar het sportpark van vv Wodan verhuist. Dit park is groter en heeft een betere accommodatie. De leden van vv Wodan zouden dan vanaf volgend seizoen op Eindhoven Noord spelen.

“De kans is maar klein dat wij op het park van Nieuw-Woensel gaan voetballen. Wij hebben meer affiniteit met Acht of Unitas”, zegt Wodan-speler Ralf Krikke. Een voorstel daartoe kan ook op steun rekenen. Volgende week debatteert de gemeenteraad over de toekomst van Wodan. Dan zal blijken of de lokale politiek de visie van wethouder Steenbakkers steunt.

