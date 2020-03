Maccabi zaalvoetbal zet antisemitisme beveiligers in

Maccabi zaalvoetbal zet bij wedstrijden sinds kort beveiligers in om te voorkomen dat er vanwege antisemitisme, gewelddadigheden uitbreken. Dit vertelde voorzitter Victor Loonstein op 7 maart in een gesprek met de NRC.

“De beveiligers zijn nodig omdat antisemitisch gescheld steeds vaker bij wedstrijden voorkomt. Het is een kwestie van tijd voordat dit omslaat in geweld”, stelt Loonstein.

Maccabi zaalvoetbal speelt met vier teams in en rond Amsterdam amateurwedstrijden in competitieverband. Loonstein gaf eerder al aan dat Maccabi “regelmatig te maken heeft met antisemitische incidenten.

Die incidenten lopen uiteen van scheldpartijen met scheldwoorden zoals kankerjood, stinkjood, rotjood of teksten zoals ‘free Palestina’. De spelers krijgen ook zeer kwetsende opmerkingen te verduren.

Zo wilde een tegenstander een Maccabi-speler na afloop van een wedstrijd geen hand geven. “Omdat je oma in Auschwitz heeft gezeten.” Dit incident was voor Loonstein het ernstigste dat hij tot nu toe meemaakte.

Wat de beveiliging precies inhoudt vertelde Loonstein niet. Maar hij wilde wel kwijt dat de club van de incidenten vaak melding heeft gedaan bij de KNVB. “Maar de bond deed daar weinig mee.”

“Het wordt tijd dat de KNVB het woord eens bij de daad gaat voegen. Want als een keer echt mis gaat, houden wij de bond wel verantwoordelijk”, aldus Loonstein.

Joodse scholen, synagogen en andere Joodse instellingen kunnen al niet meer zonder bewaking. En het lijkt nu dus ook voor een Joodse sportclub niet veilig meer om zonder beveiliging een wedstrijd te spelen.

De inzet van beveiligers tegen het toenemende antisemitisme geeft weer hoe diep dit in ons land is geworteld. De overheid blijft bovendien in gebreke om hier tegen op te treden. Deze zou de politie opdracht kunnen geven om aangiftes altijd op te nemen en de daders op te sporen.

