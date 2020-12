Maatregelen tegen rubberkorrels sportvelden in Assen

De gemeente neemt maatregelen om de verspreiding van rubberkorrels op en rond 13 sportvelden in Assen tegen te gaan. Deze korrels zijn schadelijk voor het milieu en belanden vaak buiten de sportvelden.

Assen laat rond de velden kantplanken en looproosters aanbrengen. De gemeente voert de maatregelen uit zodra de gemeenteraad akkoord is met de investering van 160.000 euro.

Zink, kobalt en minerale olie

Rubberkorrels zijn o.a. gemaakt van oude autobanden. Hieruit kunnen volgens het RIVM stoffen lekken die in de grond of in sloten rondom sportvelden terecht kunnen komen. Rond kunstgrasvelden in het hele land trof het RIVM al te hoge concentraties zink, kobalt en minerale olie aan. Het RIVM stelt dat die voor mensen en huisdieren in de grond ongevaarlijk zijn.

Ook andere sportvelden in Assen

De gemeente moet mogelijk een strook grond rondom het kunstgrasveld van Achilles 1894 saneren. De grond van de club is namelijk vervuild door rubberkorrels. Afhankelijk van het resultaat van het onderzoek daarnaar, beoordeelt de ook andere sportvelden in Assen op hun vervuiling.

Assen nam eerder al maatregelen op sportpark van Achilles 1894. Bij die club werden tijdens het bladblazen rubberen korrels buiten het veld de natuur in geblazen. De gemeente heeft een bladzuigmachine gekocht om dat probleem op te lossen.

De gemeente houdt bij Achilles ook een proef met putdeksels van rubber. Die houden de korrels tegen maar laten wel het water door. Daarmee wil Assen vorkomen dat de rubberkorrels in het riool terecht komen.

Verzoek tot handhaving

Op het bureau van de gemeente Assen ligt nog een verzoek tot handhaving van de stichting ‘Kom van dat gras af’. In dat verzoek eist de stichting dat de gemeente korrels in de natuur rondom het veld van Achilles opruimt. Dat verzoek heeft Assen echter nog niet in behandeling genomen. Eerst wil de gemeente de resultaten van het saneringsonderzoek afwachten.

