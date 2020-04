Maak met uw club van de coronanood een deugd

Een groot voetballer zei ooit: “Elk nadeel heb z’n voordeel.” En menig bestuur maakt daarom van de coronanood een deugd en haalt het onderhoud naar voren. Zoals bij FC Medemblik en SDO Schoonoord.

De kunstgrasvelden bij FC Medemblik zijn deze zomer aan onderhoud toe. En SDO pakt eerder de grootschalige veld- en verlichtingsrenovatie aan.

Haperende veldverlichting

De veldverlichting van FC Medemblik heeft al een tijdje kuren. De lampen zijn onlangs vervangen maar ze haperen nog steeds. Bovendien vallen regelmatig enkele lampen uit. Daarom heeft de gemeente de bekabeling door een erkend installateur laten doormeten.

Die kwam tot de conclusie dat er ergens onder de grond een breuk in de kabel moet zitten. Nader onderzoek moet de exacte plaats van deze breuk opleveren zodat de gemeente het probleem kan laten verhelpen. Zo maakt ook FC Medemblik van de coronanood dus een deugd.

Onderhoud naar voren gehaald

De korfballers van SDO komen dit seizoen vanwege de coronacrisis ook niet meer in actie. Maar dat is voor de club uit Schoonoord geen reden om bij de pakken neer te zitten. De club haalt de renovatie van het veld en de verlichting naar voren.

“Wij laten eerst nieuwe LED-lampen in onze veldverlichting aanbrengen. En verder investeert de club in de toegankelijkheid voor mindervaliden. Wij gaan ook eerder aan de slag met de verduurzaming en het onderhoud van de korfbalvelden.”

Korfbal in een tijd van coronanood

“Sportief gezien is het stopzetten van de competitie natuurlijk zuur. Festiviteiten, onze toneelavond en het feest ‘Back to 70’s/80’s/90’ gaan niet door. Net zoals de korfbalclinics op de scholen”, stelt voorzitter Bert Dalmolen.

Maar de club rolt in deze tijd van coronanood toch ideeën uit zoals korfballen in de eigen achtertuin. “Wij haken in op een landelijk initiatief. We stellen de leden van de selectie een korf en een bal voor thuis beschikbaar. Zo kunnen zij zoveel mogelijk blijven trainen.”

