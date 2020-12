Maak jeugd tot 18 jaar gratis lid van sportverenigingen

De strijd tegen bewegingsarmoede en obesitas vraagt om maatregelen. Maak daarom kinderen tot 18 jaar gratis lid van hun sportclub. Dat is ook goed voor hun sociale ontwikkeling. Dat stelt Rob de Waard, directeur Huis voor de Sport Groningen.

Sportclubs dreigen om te vallen. Als dat gebeurt dan verdwijnen veel ontmoetingsplaatsen voor de jeugd. Bewegingsarmoede en obesitas zullen vooral in deze groep toenemen.

Obesitas erger dan corona

Dat gaat in de toekomst voor grote problemen zorgen, zowel op het gebied van gezondheid als economisch. Ook Bernard Wientjes, lid van de Nationale Sportraad, onderkent dit. Hij meent zelfs dat de oprukkende obesitas een groter probleem vormt dan corona. Hij pleit ervoor om de contributie voor sportclubs uit de zorgpremie te betalen.

Naast de bieb, ook gratis lid van de sportclub

“Laten we beginnen met investeren in gezondheid bij de jeugd want jongeren bewegen te weinig. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid van de bieb. Wij vinden het namelijk belangrijk dat zij informatie kunnen vergaren voor school of hobby. Maar waarom voeren wij zulk beleid niet in voor de sport?

Waarom gooien we de deuren naar de sportclub voor onze jeugd niet open? Ze trainen met elkaar en zijn weerbaarder en fitter. En daardoor leren zij op school ook nog eens beter, zonder financiële drempels bij ouders.

Ook voor verenigingen is dit winst want zij krijgen meer jeugdleden. Dit helpt letterlijk om obesitas en bewegingsarmoede te lijf te gaan. Dat is goed voor de economie en de beperking van de zorgkosten. Natuurlijk kost dit geld maar de investering verdient zich maatschappelijk en financieel terug.

Verenigingen klagen niet snel

Het belang van de sport is te lang onderschat. Ook nu weer staat de sector achteraan in de rij bij steunmaatregelen. Het beeld dat ‘de clubs het wel redden met hun vrijwilligers’ zit de sport in de weg. En verenigingen klagen inderdaad niet snel maar het houdt een keer op. En dat moment is nu.

De NLSportraad geeft aan dat sport een publieke voorziening moet worden met een wettelijke basis. Dat is een hoopgevend signaal. Maar laten we een begin maken door het lidmaatschap bij sportverenigingen voor jongeren tot 18 jaar gratis te maken.

