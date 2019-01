LVV pleit voor vertrouwenspersoon voor sportclubs

Elke gemeente moet een externe vertrouwenspersoon krijgen die lokale sportclubs helpt als er (mogelijk) sprake is van ontucht met minderjarigen. NOC*NSF ziet wel iets in zo’n opzet.

Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen Deze onafhankelijke vertrouwenspersoon kan voor meer aangiften en veroordelingen zorgen dan vrijwilligers, zo stelt de(LVV).

Zelfreinigend vermogen

LVV-voorzitter Margriet Maris dient het plan in bij stas. Paul Blokhuis. “Sportclubs hebben namelijk niet altijd voldoende ‘zelfreinigend vermogen’, zo stelt Maris.

“Nog steeds komen verhalen naar buiten van seksueel misbruik terwijl leden daar soms al langere tijd van weten.”

Zo’n aardige trainer

“Sportclubs moeten daadkrachtiger worden”, zegt Maris. “Meldingen van vrijwilligers worden nu vaak binnenskamers gehouden omdat leden vaak met elkaar zijn vergroeid.”

“Clubs vergoelijken zaken of vermoeden ‘geen kwade bedoelingen want het ‘zo’n aardige trainer’. Wij moeten de groep kwetsbare sporters dus beter beschermen.”

Zorgvuldig onderzoek

De LVV pleit voor externe vertrouwenspersonen die door gemeenten worden aangestuurd. Zij moeten beschikbaar zijn voor alle lokale clubs.

“Een professioneel vertrouwenspersoon onderzoekt zorgvuldig en weet welke aanpak nodig is om zo min mogelijk mensen te duperen.”

Integrale aanpak

Sportkoepel NOC*NSF ziet wel brood in het voorstel van de LVV. “Wij pleiten al enige tijd voor een meer integrale aanpak van seksueel misbruik van kinderen.”

Voor slachtoffers van seksuele intimidatie en misbruik in de sport zou het goed zijn als gemeenten zo’n vertrouwenspersoon hebben”, zegt Geert Slot namens NOC*NSF. “Want clubs melden nu 90% van het misbruik niet.”

NOC*NSF stelde voor voor sportbesturen in 2018 al een meldplicht in voor seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Die geldt sinds eind 2018 ook voor begeleiders.

Commissie De Vries

Uit een onderzoek van de Commissie De Vries in 2017 bleek dat 12% van volwassenen die als kind aan sport deden, minimaal één ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft. Zo’n 4% van deze volwassenen rapporteerde zelfs ernstige vormen van seksueel misbruik zoals aanranding en verkrachting.

