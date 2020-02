Luchthal Nootdorpse Tennisclub repareren of vervangen

Op 21 februari kantelde in Nootdorp een vrachtwagen die daardoor in een sloot terecht kwam. Een ondergrondse elektriciteitskabel begaf het zodat de luchthal van de Nootdorpse Tennisclub bezweek vanwege de stroomuitval.

Penningmeester Rob Polderman van de club kreeg een telefoontje dat een deel van de luchthal was ingezakt. Dat bleek al snel met de stroomstoring te maken te hebben.

Geen stroom en harde wind

“De luchthal heeft uiteraard een noodaggregaat dat in januari nog is gecontroleerd. En het aggregaat is op de dag des onheils vrijwel zeker aangeslagen. Maar er is een zekering geklapt omdat het doek tegen de lichtmast aan schuurde”, zo stelde Polderman.

“Het doek is op de lichtmast gaan scheuren door het wegvallen de stroom en de harde wind. Toen de zekering eruit klapte, zakte de luchthal langzaam in. Toen dat gebeurde was er gelukkig niemand aanwezig.”

Verzekerd tegen stormschade

De hal doet al zo’n 16 jaar dienst. ’s Zomers spelen de leden lekker buiten en voor de koude periode wordt de luchthal steeds opgebouwd. “Maar de hal is al oud is. Wij gaan dus kijken of wij gaan repareren of dat er een nieuwe luchthal voor de Nootdorpse Tennisclub moet komen.

“Dat hangt ook af van de verzekeraar. Wij zijn verzekerd tegen stormschade en daarvan is in dit geval sprake. Als het niet was gaan waaien, was het doek niet gescheurd, zo erkent de verzekeringsexpert ook ‘min of meer’.”

Luchthal kost al gauw een ton

De kosten voor een nieuwe luchthal bedragen al gauw een ton. Een vaste hal gaat niet want dan moeten wij teveel met de banen schuiven. En er zou een dure corridor moet komen naar het clubhuis. Dat is voor ons bijna niet haalbaar. Gelukkig kunnen de spelers voorlopig terecht op de tien overige banen. En het clubhuis van de Nootdorpse Tennisclub is vanaf eind februari ook weer geopend.

