Loonsverhoging sportverenigingen 4 maanden uitgesteld

Bijna 4,5 miljoen Nederlanders zijn lid van een sportclub dus een samenleving zonder sport is moeilijk voor te stellen. De amateursport is echt één van de belangrijke hoekstenen van onze samenleving.

Het Netwerk in de sport (NIDS) wil goed werkgeverschap bij sportclubs mogelijk maken. Via een specifieke cao kunnen verenigingen passend en op de juiste manier betaalde krachten aannemen.

De loonsverhoging van 2,3% die werknemers in de sport per 1 september zouden krijgen, is 4 maanden uitgesteld. Werknemers zullen deze verhoging nu vanaf 1 januari 2021 ontvangen. Omdat de coronacrisis sportclubs hard raakt, kunnen zij de loonsverhoging niet vanaf september betalen.

Met dit uitstel hopen de sociale partners de financiële druk bij sportclubs een beetje weg te nemen. Bij verreweg de meeste clubbestuurders zijn de zorgen over de situatie van de club nog zeer groot vanwege:

– een tweede golf van de corona-pandemie die kan binnen rollen;

– de beperking van het aantal toeschouwers dat mag komen kijken;

– de inkomsten uit de horeca die voorlopig een stuk minder zullen blijven maar ook

– minder inkomsten van sponsors.

Ondanks de regelingen, zoals vermindering van de huur, hebben clubs toch veel minder geld binnen gekregen. De barinkomsten vielen tegen en vaak zelfs helemaal weg. En veel clubs verwachten dat zowel de sponsorinkomsten als het aantal leden terug zullen gaan lopen.

