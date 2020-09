Bestuur van Longa 30 houdt de kantine op slot

Longa 30 in Lichtenvoorde heeft de kantine afgesloten. De club kreeg een laatste waarschuwing vanwege het niet naleven van de coronaregels. Bovendien heeft iemand een boa beledigd.

Longa 30 grijpt in. “De kantine gaat pas open als de club het probleem heeft opgelost”, zegt voorzitter Leo Groeneveld. “Het wordt vaak te gezellig en dan is het lastig om te handhaven.”

Excuses van Longa 30

De overtredingen zijn twee keer door de politie en een boa van de gemeente Oost Gelre geconstateerd. Tijdens de controle is de boa onjuist bejegend door één of enkele clubleden.

Groeneveld: “Ik heb de man direct na het incident gebeld en hem namens de club excuses aangeboden. Wij gaan eens even een hartig woordje met de bewuste clubleden spreken.”

Dwangsom

Oost Gelre heeft Longa 30 officieel een laatste waarschuwing gegeven. Als de club weer in de fout gaat, volgt er een boete. De gemeente heeft al een dwangsom van 5.000 euro opgelegd bij een volgende overtreding. Die kan oplopen tot 15.000 euro. De clubs heeft op de website een bericht geplaatst over deze dwangsom om de leden wakker te schudden.

Onvoldoende afstand

“Los van het feit dat de gemeente gelijk heeft, moeten wij dit niet willen. Juist in coronatijd moeten we zuinig zijn op elke euro die we hebben. De vaste lasten lopen namelijk wel gewoon door”, zo stelt Groeneveld.

De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland heeft al aangegeven vaker te gaan controleren. Want ook de mensen op sportclubs dienen zich aan de coronaregels te houden. In de praktijk is gebleken dat de leden in meerdere kantines onvoldoende afstand van elkaar houden.

Groeneveld: “Ik weet dat wij echt niet de enige sportclub zijn die met dit probleem kampt. Een voetbalclub is er voor de sport maar ook voor de gezelligheid. Maar wij vragen onze mensen om zich in ieders belang aan de coronaregels te houden.”

Follow @Allesportzaken