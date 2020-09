Stroeve samenwerking Leidse sportclubs en gemeente

Een aantal Leidse sportclubs vindt de samenwerking met de gemeente nog altijd moeizaam. Er zou voortdurend sprake zijn van een machtsstrijd. Sportwethouder Paul Dirkse herkent de signalen.

Leiden repareert rugbypalen niet tot DIOK het maar zelf doet. Sproei-installaties doen het maandenlang niet. Ambtenaren zijn niet bereikbaar, luisteren niet of komen afspraken niet na .

Het eigen gelijk

DIOK voorzitter Cees Ahsmann: “Als ambtenaren eenmaal een standpunt innemen, dan is dat wat het is. Het gaat niet over oplossingen maar over het eigen gelijk. Een handjevol ambtenaren luistert structureel niet naar de Leidse sportclubs.”

Klaas-Jan Doeven van Tennisclub Roomburg bevestigt dat gevoel. “Bij een club spelen zaken maar de gemeente gaat daarover domweg niet in gesprek. Het is vaak ‘de sport tegen de gemeente’ waardoor verharding optreedt.”

Hoeveel weet de wethouder

Kv Pernix zit volgens voorzitter Tom van Alphen met ‘net niet’ velden opgescheept. “Wij hadden een goede oplossing maar geen ambtenaar wilde die horen. Het is jammer dat zij niet de moeite nemen om zich in de situatie van een club te verplaatsen.”

Arthur Haasbroek van Gymsport Leiden heeft ook al het nodige meegemaakt. Zo moest zijn club ineens halsoverkop de hal aan de Brahmslaan uit. Jaren later is die hal nog steeds niet is gesloopt. “Ik vraag mij af of de wethouder eigenlijk wel weet dat zijn afdeling niet goed loopt.”

Direct actie ondernemen

Sportwethouder Paul Dirkse erkent het probleem en werkt aan verbetering. Sinds het platform Sport en Corona is opgericht gaat het al beter. “Maar ook intern werken wij aan een betere samenwerking met de clubs”, zegt stelt hij.

Leiden lanceert nog in 2020 een app. Hierin kunnen de Leidse sportclubs problemen rond hun complex melden. Die meldingen komen op één plek binnen zodat ambtenaren direct actie kunnen ondernemen. Dirkse gaat er vanuit dat er een nieuw tijdperk is ingezet. “We zijn er nog niet maar we zijn op de goede weg. Ik zie al een betere samenwerking met de clubs.”

Follow @Allesportzaken

Links Sportzaken.pro Bron Sleutelstad