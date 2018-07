Open dag, Nationale Sportweek en de AH Sportactie

Na de zomervakantie kunnen clubs weer met drie wervingsacties meedoen. En nu is voor bestuursleden hét moment om de vrijwilligers daarop voor te bereiden. Te beginnen met een open dag.

In 2017 bleek na onderzoek dat (tennis)clubs hun nieuwe leden voornamelijk binnen krijgen via sportende familieleden, vrienden en bekenden.

Materiaal voor een Open Dag

Zo is het heel nuttig om na de zomervakantie op de club een open dag te organiseren. Om zo’n dag te promoten stelt de KNLTB materiaal beschikbaar onder het motto ‘Tennis. Love the game’.

Er is veel promotiemateriaal beschikbaar. Het is ook mogelijk op maat materiaal te kiezen op basis van een doelgroep die een club graag wilt bereiken. Mannen bijvoorbeeld, of vrouwen, families, kinderen of rolstoeltennissers.

Nationale Sportweek en AH Sportactie

In september wordt ook weer de Nationale Sportweek gehouden. Dan wordt door heel Nederland sport gepromoot en kunnen alle sportclubs zich van hun beste kant laten zien. En evenals in 2017 valt tijdens de Sportweek het startschot voor de AH Sportactie.

Van 17 september t/m 30 september ontvangen klanten in alle Albert Heijn filialen elke keer als zij boodschappen doen, een sportcredit. Deze credits zijn tot 25 november te verzilveren via AHsportactie.nl bij de deelnemende clubs.

Meedoen loont

Sportclubs die op zoek zijn naar meer leden kunnen daarvoor een profiel aanmaken op Clubprofiel.nl en zich aanmelden voor de Nationale Sportweek en de AH Sportactie. Vervolgens kunnen zij aangeven voor welke activiteiten geïnteresseerden zich via de sportcredits kunnen inschrijven.

En meedoen is de moeite waard. Want vorig jaar werd tussen de 35 en 50% (!) van de deelnemers aan de AH Sportactie uiteindelijk lid van een sportclub.

Organiseer na de zomervakantie dus eerst een open dag. Benut vervolgens de Nationale Sportweek en doe daarna mee aan de AH Sportactie. Dit is hét recept om op de club zo veel mogelijk nieuwe leden te kunnen verwelkomen.

