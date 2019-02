Hoe kun je meer jongens naar de vereniging halen

Hoe bindt je meer jongens aan je vereniging? Boukje Smeets, expert op het gebied van sport voor jongens, gaf tijdens het Nationaal Hockeycongres 2019 een verdiepingssessie over dit onderwerp.

Boukje Smeets gaf een workshop over het binden van jongens. Daarvoor had zij er een aantal mee genomen. Want als je wilt weten hoe je hen bindt, moet je niet over maar met hen praten.

Boeien en binden van jongens

Het boeien en binden van jongens is voor de KNHB een belangrijk thema. De bond organiseerde daarom op 25 september 2018 samen met Smeets een webinar over dit onderwerp. Dit webinar, de filmpjes en de veel gestelde vragen zijn hier terug te kijken. Ook is er meer informatie beschikbaar over het het boeien en binden van jongens.

Urban road show

Om een sport stoer en toegankelijk te maken, organiseert de KNHB in mei, juni en juli 2019 de Urban Road Show. De bond zal hiervoor Urban locaties door het hele land gaan bezoeken. Tijdens deze show krijgen trainers, docenten Lichamelijke Opvoeding, combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches les.

De KNHB zal de jeugd trakteren op urban clinics, panna kooi challenges, urban trick demo’s en een multisports circuit. Maar bezoekers krijgen natuurlijk ook de ruimte voor cultuur, muziek en om te chillen.

Nieuwe KNHB campagne

De hockeybond gaat ook aan de slag met een campagne om het hockey stoer en toegankelijk op de kaart te zetten. De KNHB zal voor de hockeyclubs wervingsmateriaal voor deze shows beschikbaar stellen. Clubs die vragen hebben over dit onderwerp of over de road show, kunnen Boukje Smeets daarvoor via e-mail bereiken.

