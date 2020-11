Ledenbestand in tweede coronagolf verder onder druk

Het ledenverlies van sportclubs lijkt tijdens de tweede coronagolf toe te nemen. Drie op de tien clubs zien hun ledenbestand slinken. Dat meldt het Mulier Instituut op basis van een recente peiling.

“Vooral mensen bij binnensporten zoals badminton, schaken en bridge haken af”, stelt onderzoekster Janine van Kalmthout. Zij onderzoekt de gevolgen van de crises voor clubs.

Niet alleen kommer en kwel

“Het gaat niet lekker met het ledenbestand van de clubs als wij de cijfers met een jaar eerder vergelijken. Sporten zoals tennis en golf zien dat sporters naar hen overstappen. En ook de watersporten zoals roeien, doen het niet slecht. Het is dus niet alleen maar kommer en kwel”, stelt Van Kalmthout.

Terugloop ledenbestand

Uit een enquête van BAV blijkt dat het ledenbestand van junioren bij bijna een kwart van de voetbalclubs terugloopt. Bij de senioren geldt dat ook maar in mindere mate. Volgens Van Kalmthout haken vooral specifieke groepen af.

“Het zijn iets vaker de ouderen of mensen die er om gezondheidsredenen mee stoppen. Of de mensen die toch al twijfelden of zij nog wel willen blijven sporten. Zestig procent van de sportclubs heeft te maken met leden die het niet aandurven om te komen sporten.”

Trouwe leden zijn een grote geldbron

Clubs doen er van alles aan om hun leden aan zich te blijven binden. “Een club moet het hebben van trouwe leden want de contributie is een grote geldbron. Die leden moet je dus koesteren en daarom bedenken clubs ook alternatieve activiteiten”, aldus Van Kalmthout. “Er zijn genoeg mensen die niet kunnen wachten om weer naar hun ‘cluppie’ te gaan. Die zullen echt niet zo makkelijk van sport veranderen of stoppen.”

Een op de vijf clubs heeft de contributie of een deel daarvan teruggestort of niet geïnd. Bij bijna 54 procent van de voetbalclubs is de huur kwijtgescholden, zo ondervond de BAV. Ruim de helft heeft last van (enig) verlies van sponsors.

Follow @Allesportzaken