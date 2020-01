Leden TV Dieren mogen nog even doorspelen

De leden van TV Dieren mogen voorlopig doorspelen op de tennisbanen van Polysport B.V.. Dat is het oordeel van de kortgedingrechter.

De club wil van de oude voorwaarden af. Maar dat vindt de rechter voor Polysport niet voldoende om de leden van de club van het tennispark te weren.

KNLTB eisen TV Dieren

TV Dieren speelt al sinds 1984 op het tennispark van Polysport. Het bedrijf is altijd verantwoordelijk geweest voor de ledenadministratie, de contributie en het parkonderhoud. Deze constructie is vastgelegd in dat jaar in een overeenkomst vastgelegd.

Maar de tennisclub wil – mede vanwege de eisen van de KNLTB – voortaan zelf deze taken uitvoeren. Zij zegde daarom de overeenkomst met Polysport per 31 december 2019 op om vervolgens te willen onderhandelen over andere voorwaarden.

Toelating leden

Maar die onderhandelingen liepen tot nu toe op niets uit. Daarom liet Polysport per 1 januari 2020 geen leden van TV Dieren meer toe op het park. Tenzij zij rechtstreeks bij het bedrijf speeltijd kochten.

De club eiste daarom in kort geding dat Polysport de leden voor drie maanden op het park toelaat. In de tussentijd zouden partijen dan over nieuwe voorwaarden kunnen onderhandelen.

Polysport heeft verplichtingen

De rechter stelt dat Polysport de grond waarop het tennispark is gevestigd, in opstal heeft gekregen van de gemeente. In de daarvoor opgestelde overeenkomst is vastgelegd dat Polysport bepaalde verplichtingen heeft. Het bedrijf moet TV Dieren de mogelijkheid bieden om de banen te kunnen gebruiken.

De club wil dus van de huidige voorwaarden af. Maar dat is niet voldoende om de leden de toegang tot het tennispark te weigeren. Het is ook onvoldoende om niet meer over een nieuwe overeenkomst te overleggen.

Nieuwe afspraken

“Polysport moet proberen om met de tennisvereniging nieuwe afspraken te maken over het gebruik van het park. Tijdens de gevorderde periode van 3 maanden mag het bedrijf de leden van de club de toegang niet weigeren. Er zijn nog geen nieuwe afspraken gemaakt. De leden moeten de contributie over deze maanden dus rechtstreeks aan Polysport blijven betalen.

