Leden sportclub gedragen zich steeds vaker als klanten

Leden gedragen zich steeds vaker als klanten. Maar bij een lidmaatschap horen rechten en plichten. Dat legt Jacques Peters van vv Heerenveen de nieuwe leden tijdens een kennismakingsgesprek duidelijk uit.

Jacques Peters introduceert vv Heerenveen eerst bij nieuwe leden. Hij vraagt hen één voor één of zij ook bereid zijn om zich in te zetten voor de voetbalclub.

Ceremonie

Deze ‘ceremonie’ is onderdeel van het aannamebeleid. De club nodigt nieuwe spelers altijd eerst uit voor een gesprek. Hierin maken zij kennis met vv Heerenveen en krijgen zij de gedragsregels in en rondom het veld uitgelegd. En dat gesprek is ook bedoeld om de verwachtingen over en weer uit te spreken.

Geen klanten maar leden

“Spelers gedragen zich steeds vaker als klanten in plaats van als leden”, stelt bestuurslid Richard Vellinga. “Mensen verwachten dat alles bij onze club met ruim 900 spelende leden maar geregeld is. En zij vinden het logisch dat de kantine schoon is”, stelt Peters.

“Maar dat is het niet, want een vrijwilliger heeft daarvoor gezorgd.” De club maakt nieuwkomers tijdens de kennismaking duidelijk dat bij een lidmaatschap rechten en plichten horen. Dat zij geen klanten zijn maar leden.

Hulp vergroot betrokkenheid

“Wij hebben vijf velden met elk vier cornervlaggen die er niet vanzelf komen te staan. Je kunt roepen dat die vlaggen er niet staan en dat je daar toch contributie voor betaalt. Of je zegt: ‘het team van mijn kind speelt vandaag dus ik help even mee’.”

Peters is al sinds 2006 actief voor de club toen hij leider van het team van zijn zoon werd. Hij hoopt tijdens de introductie duidelijk te maken dat een handje helpen ook voldoening geeft. “Het vergroot de betrokkenheid bij de club, is belangrijk voor het kind en bovendien ook nog eens gezellig.”

100 euro bijbetalen

Vv Heerenveen voerde in 2015 een vrijwilligersbijdrage in. Iedere speler die niet tien uren vrijwilligerswerk deed, moest 50 euro betalen. Maar dat werkte niet goed, dus is het beleid aangepast. Ieder spelend lid moet nu minimaal vijf uur per seizoen een steentje bijdragen.

Voor pupillen doen de ouders dat en een lid moet zich voor 1 januari melden voor een klus. Doet hij of zij dat niet, dan moet een gezin aan het eind van het seizoen 100 euro bijbetalen.

