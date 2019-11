Sportclubs regelen LED op Culemborgse sportparken

Vanaf 2020 worden de sportvelden van zes clubs op sportpark Terweyde en sportpark Parijsch in Culemborg verlicht door LED-verlichting. De clubs willen LED op Culemborgse sportparken als vervanging van conventionele verlichting.

Het gebruik van LED-lampen in de lichtmasten rondom de buitensportvelden heeft veel voordelen. Want LED-verlichting is energiezuinig, onderhoudsarm, dimbaar en goed te richten.

In 2040 energieneutraal

Sportwethouder Simon Buwalda: “Het is geweldig dat verenigingen dit initiatief nemen en echt werk willen maken van verduurzaming. Dit initiatief past ook heel goed in de duurzaamheidsambities van de gemeente Culemborg. De gemeente wil in 2040 namelijk energieneutraal zijn. En dat halen wij alleen door samen te werken met inwoners, sportclubs en andere partners in de stad.”

Subsidie LED op Culemborgse sportparken

Het aanbrengen van LED-verlichting kost in totaal circa 540.000 euro. De clubs hebben voor de aanleg subsidie aangevraagd bij de rijksoverheid. De gemeente ondersteunt de clubs ook om de aanleg te kunnen betalen. Culemborg trekt daar 350.000 euro voor uit. In de begroting van de gemeente is al rekening gehouden met de financiële hulp aan de verenigingen.

Zes sportverenigingen

Zes Culemborgse sportverenigingen zijn de initiatiefnemers voor de aanleg. Deze clubs zijn:

– voetbalvereniging Vriendenschaar;

– voetbalvereniging Focus ’07;

– atletiekvereniging Statina;

– schaats- en skatevereniging Lek & Linge;

– korfbalvereniging SGV en tot slot

– tennisvereniging Terweyde.

Voortrekkersrol

Hockeyvereniging CMHC vervulde in Culemborg overigens een voortrekkersrol. De club verving namelijk al in 2017 de conventionele lampen door LED. Een groot voordeel van LED-verlichting is dat clubs het licht goed kan aanpassen aan de wensen van zowel de sporters als de omgeving.

