LAC Frisia Leeuwarden kampt met een bestuurscrisis

Eind 2018 bleek LAC Frisia 1883 financiële problemen te hebben. Over het seizoen 2017/2018 leed de club een verlies geleden van 46.000 euro. Voorzitter Cor van der Haar bevestigde dit maar bestreed de suggestie dat het voortbestaan van de club in gevaar is.

Een groepje leden van LAC Frisia heeft in een brief aangegeven wat er binnen de club leeft. Zij gaven het bestuur tevens aan wat er in de club zou kunnen veranderen.

Minder leden

De oudste amateurclub van Friesland kreeg het steeds moeilijker al naar gelang het aantal leden daalde. “Wij hadden nog niet zo lang geleden 1.100 leden en nu nog maar zo’n 900. De contributie van die 200 mist de club flink”, zo gaf Van der Haar destijds aan.

Maar de voorzitter ging niet bij de pakken neerzitten. Hij sneed in de salarissen en probeerde nieuwe leden de club in te halen, want het ledenbestand moest weer omhoog. “Wij gaan er alles aan doen om de club weer gezond te krijgen.” Maar het liep anders.

Positieve insteek

Het bestuur van amateurvoetbalclub LAC Frisia stapt namelijk op, zo meldt de club op haar website. Op 17 juni jl. verklaarde het clubbestuur zich demissionair nadat voorzitter Van de Haar had aangegeven te stoppen.

Een groepje leden bleek uit onvrede bijeen te zijn gekomen. Zij hadden per brief aangegeven wat er binnen de club leeft maar ook wat er anders zou kunnen. Dat de brief ‘een positieve insteek’ zou hebben werd door Van der Haar in elk geval niet zo opgevat.

Nieuw bestuur LAC Frisia

Van de Haar die net een jaar voorzitter is, wilde net zoals zijn medebestuursleden, niet inhoudelijk reageren. LAC Frisia zal op korte termijn een commissie samenstellen die een nieuw bestuur moet gaan formeren.

Tot dan zal het huidige demissionaire bestuur de lopende zaken blijven behartigen. Het bestuur hoopt dat dit proces uiterlijk tot de winterstop zal duren.

