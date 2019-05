Noodzaak kunstgrasveld Beerse Boys opnieuw bekeken

Oirschot laat de behoefte van vv Beerse Boys aan een kunstgrasveld nog eens onderzoeken. De gemeente schakelt voor dat onderzoek een extern bureau in, zodra er een rotonde in de N395 moet wordt aangelegd.

Binnenkort besluit de gemeenteraad over de aanleg van een rotonde naast sportpark De Klep in Middelbeers. Deze rotonde zou deel uitmaken van de reconstructie van de N395.

Hap uit veld Beerse Boys

Voor de eventuele aanleg zou de gemeente een flinke hap uit een natuurgrasveld van de Beerse Boys moeten nemen. En voor dat veldverlies moet Oirschot een alternatief aandragen. De gemeente legt bij voorkeur een natuurveld neer omdat een kunstgrasveld veel duurder is. Drie jaar geleden onderzocht ICS Adviseurs al de gevolgen van de eventuele komst van een Integraal Kindcentrum naar het sportpark.

Noodzaak alleen maar groter

De uitkomst van dit onderzoek was dat Beerse Boys bij inlevering van één natuurgrasveld, behoefte heeft aan een tweede kunstgrasveld. De voetbalclub houdt nu vast aan die analyse. “Op basis van de verwachte ledengroei is die noodzaak alleen maar groter geworden”, stelt het bestuur. “Kunstgras is veel intensiever te bespelen en wij kunnen er dus zowel wedstrijden als trainingen op plannen.”

Nog een keer onderzoeken

Maar ondanks deze argumenten laat de gemeente dat nog een keer onafhankelijk bepalen. Oirschot wil weten of een investering in kunstgras echt nodig is. De gemeente wil ook zeker weten dat niet kan worden volstaan met een nieuw natuurgrasveld. Dat zou namelijk veel goedkoper zijn.

De behandeling van het voorstel over de reconstructie van de N395 wordt waarschijnlijk uitgesteld. Deze behandeling staat nu gepland op 28 mei, maar de gemeenteraad wacht eerst de resultaten van het onderzoek af.

