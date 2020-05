Batavia 90 krijgt regenwaterbuffer onder kunstgrasveld

Het kunstgrasveld bij sv Batavia 90 in Lelystad krijgt later dit jaar een waterbuffer. Die zorgt ervoor dat er geen infill- en slijtagemateriaal buiten het veld komt. Dit materiaal komt dus niet in de bodem terecht.

Sportbedrijf Lelystad Met de aanleg van deze buffer voldoet het veld volgensruimschoots aan de milieu-eisen.

Opslag van regenwater bij Batavia 90

Ook komt er onder het hele veld een systeem om grote hoeveelheden regenwater op te slaan. “Hiermee voorkomen we dat bij stortbuien de afwatering overbelast raakt”, zo vertelt Marcel van Stralen van Sportbedrijf Lelystad. “Wij zetten alle zeilen bij om voor het nieuwe seizoen dit kunstgrasveld te realiseren.”

Eind vorig jaar bleek Batavia 90 als laatste voetbalclub van Lelystad, een kunstgrasveld zou krijgen. Daarvoor bracht de club zelf 100.000 euro bij elkaar. De gemeente legde de overige 300.000 euro bij om de aanleg mogelijk te maken.

Kunstgrasveld waarborgt continuïteit

Voorzitter Marco Knippenberg van Batavia 90 is dolblij dat het veld er nu snel komt. “Kunstgras is voor ons is essentieel om de continuïteit te waarborgen. Het voetbal staat bij ons, gezien de huidige staat van de velden, al een tijdje flink onder druk. Maar zodra het nieuwe veld er ligt gaat dit veranderen”, aldus Knippenberg.

Een groot voordeel van het nieuwe veld is dat de club er de hele winter op kan spelen. Dat is op natuurgras toch vaak niet zo. Daarnaast is Batavia 90 de laatste jaren sterk gegroeid. Daarom is een veld dat de club te allen tijde kan gebruiken, hard nodig.

