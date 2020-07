Vv Jubbega stelt gemeente 50/50 kunstgrasdeal voor

Vv Jubbega moet steeds vaker uitwijken naar kunstgras in de regio. Daarom heeft de club heeft een plan gemaakt voor een kunstgrasveld, een echte eersteklasser waardig.

Vv Jubbega pakte twee jaar geleden het hoofdveld stevig aan. De club investeerde 18.000 euro en veel werk om het veld in een betere conditie te krijgen.

Overbelast hoofdveld vv Jubbega

“Maar de invloed van het weer is steeds groter”, vertelt bestuurslid Jurjen Varwijk. “Dus overstappen naar kunstgras is ook steeds urgenter. Wij overbelasten ons hoofdveld door een toenemend aantal wedstrijden buiten het weekend.”

Het afgelopen seizoen raakte Jubbega in de tweede klasse steeds verder achterop bij de concurrentie. De club moest een wedstrijd tegen koploper Lemelerveld zelfs op het kunstgras van THOR spelen.

Ondanks de niet afgemaakte competitie, en dankzij de rekenmachine, promoveerde vv Jubbega naar de eerste klasse. “En op dit niveau spelen de meeste clubs op kunstgras.”

Kortere winterstop

“Daarnaast heeft de KNVB de winterstop nogal ingekort. Daardoor zullen wij ook vaker in januari en februari moeten spelen”, zo stelt Varwijk. “Wij weken het afgelopen seizoen voor trainingen meer dan eens uit naar het kunstgras in Lippenhuizen en Nieuwehorne.

Dat wil je eigenlijk niet en bovendien kost het een pak geld. En de club groeit maar door. Kunstgras helpt ons dus om ons niveau in de trainingen en wedstrijden op peil te houden.”

Velden inleveren

Het bestuur van vv Jubbega geeft in een brief aan de gemeenteraad aan wel twee velden in te willen leveren. Dat scheelt onderhoud en de gemeente kan de opbrengst van de veldverkoop in een kunstgrasveld investeren.

In de brief vraagt de club om een bijdrage van 130.000 euro, naast de jaarlijkse onderhoudsbijdrage van 10.000 euro. De investering is zo’n 360.000 euro. De club wil zelf 140.000 bijdragen door zelfwerkzaamheid en een kleine verhoging van de contributie.

