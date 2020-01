Nieuw kunstgras Unitas 59 doelgericht aangestoken

2020 is voor s.v. Unitas 59 in Eindhoven slecht begonnen. Twee vandalen hebben het kunstgras van Unitas 59 in brand gestoken”, vertelt voorzitter Herman Matheij. “Dit was een gerichte actie.”

“Wat bezielt iemand om op z’n dooie gemak een kunstgrasveld in brand te steken”, stelde voorzitter Herman Matheij.

Wat bezielt iemand

Op camerabeelden is te zien hoe twee auto’s op oudejaarsdag rond half zes het terrein van Unitas 59 opreden. “Daarna liepen twee personen met zaklantaarns het veld op en is een grote lichtflits te zien. Zij spoten een brandbare vloeistof over het veld en staken die in brand”, vertelt de voorzitter.

Waarom zij het gras van de club vernielden, is Matheij een raadsel. “Ik heb echt geen idee wat iemand bezielt om dit te doen. De twee zijn wel een half uur bezig geweest om het kunstgras te vernielen.”

Kunstgras Unitas 59 is net nieuw

“Het kunstgras van Unitas 59 is ernstig beschadigd”, stelt Matheij. “Op de ene helft zijn zeven grote plekken weggebrand, op de andere helft vier kleinere. “In 2019 is net een nieuw toplaag aangebracht maar die moet er nu dus alweer vanaf.” De groeiclub huurt het veld van de gemeente Eindhoven. Die inventariseert eerst precies hoe groot de schade is en of en hoe die te herstellen is.

Daders niet te zien

“Op de beelden is helaas niet goed te zien wie de daders zijn”, vertelde Matheij. De club zal de beelden aan de politie beschikbaar stellen. De gemeente wil eerst de schade inventariseren voordat zij besluit om al dan niet aangifte te doen.

Voorlopig kan de club het veld dus niet bespelen. Maar gelukkig is er wat tijd, want het is winterstop. “Maar eind januari, begin februari moet er wel een nieuw toplaag liggen. Dan start de competitie namelijk”, stelt Matheij. De gemeente zoekt nu een tijdelijke oplossing zodat de teams wel kunnen blijven voetballen.

