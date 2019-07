Komt Westerkwartier toezegging aan sportclubs na?

Korfbalvereniging Sparta en Tennisclub SVA in de gemeente Westerkwartier hebben de handen ineengeslagen. De clubs kampen beide met versleten velden die hard aan vervanging toe zijn.

De clubs benaderen de gemeente Westerkwartier om de aanleg van toegezegd kunstgras voor elkaar te krijgen. De korfballers en de tennissers kunnen het veld samen gebruiken.

Belofte maakt schuld

“De gemeente zegde kv Sparta al in 2017 een nieuw kunstgrasveld toe”, zegt voormalig bestuurslid Harmannus Harkema. “En twee jaar lang stelde de vroegere gemeente Leek ons in 2020 een nieuwe toplaag in het vooruitzicht.”

Kv Sparta drong er bij de nieuwe gemeente Westerkwartier op aan om al in 2019 met de aanleg te beginnen. “Volgend jaar bestaat kv Sparta namelijk 100 jaar. Wij hadden de viering van het jubileum graag willen combineren met de inwijding van het nieuwe veld.”

Sprankje hoop

Maar of dat gaat lukken is maar zeer de vraag. In de begroting van 2020 is namelijk nog geen geld vrijgemaakt voor deze investering. Toch heeft Harkema nog een sprankje hoop.

“De gemeente zet nu op een rij bij welke clubs, die nieuw kunstgras nodig hebben, de nood het hoogst is. Hopelijk vallen kv Sparta en SVA hierna alsnog in de prijzen.”

De besturen van zowel de tennis- als de korfbalclub willen dat Westerkwartier de toezeggingen uit het verleden nakomt. Zij vinden dat zij dat van een betrouwbare overheid mogen verwachten.

