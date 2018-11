KNZB neemt afstand Koen P. artikel Omroep West

Omroep West publiceerde op 18 november een artikel over de aangehouden waterpolocoach Koen P. De KNZB neemt afstand van de suggestie dat de bond signalen van seksueel misbruik door P. zou hebben genegeerd.

In 2014 is de KNZB door een sportster op de hoogte gebracht van ongewenst gedrag door een trainer. De melding leek voor een minder ernstig en lichter vergrijp dan achteraf is gebleken.

Geen grond

“Er was op basis van de beschikbare informatie en verklaringen van betrokken rondom deze sportster, geen grond om tucht- of strafrechtelijk maatregelen te nemen”, zo verklaarde de zwembond.

“De trainer waar het om ging, was als vrijwilliger actief als assistent bondscoach en die samenwerking is toen beëindigd. De KNZB handelde destijds in lijn met de ernst van de melding.”

Geen formele belemmeringen

“Ten aanzien van andere activiteiten voor zwemclubs of regionale trainingscentra, waren er vanwege het ontbreken van een tucht- of strafrechtelijke veroordeling, geen formele belemmeringen.”

“Tussen 2014 en nu heeft niemand anders dan de betreffende sportster zich gemeld met aanvullende feiten over deze zaak. Niet bij naam maar ook niet anoniem.”

In een stroomversnelling

“De KNZB ontving de melding in 2014 en inmiddels is het 2018. In de afgelopen vier jaar is veel op het vlak van grensoverschrijdend gedrag in een stroomversnelling gekomen. Dat heeft ertoe geleid dat wij nu, bij vergelijkbare vergrijpen, een onderzoek instellen. Wij willen dan achterhalen of er achter een melding niet meer zit dan er gemeld wordt.”

“De KNZB is zoals eerder aangegeven erg geschrokken van de ontwikkelingen rond de zaak Koen P. en biedt slachtoffers alle mogelijke hulp aan.”

