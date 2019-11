KNVB moet voorbeeld stellen tegen racisme

Het Nederlandse voetbal is opgeschrikt door racisme vanaf de tribune bij FC Den Bosch. Scheidsrechter Laurens Gerrets staakte de wedstrijd tegen Excelsior tien minuten vanwege racistische uitingen tegen de Schiedammer Ahmad Mendes Moreira. Gaat de KNVB nu een voorbeeld stellen?

Wat Arno Vermeulen betreft past hiervoor een hoge straf. “We moeten het onderzoek afwachten maar hiervoor past de zwaarste straf”, zegt de chef voetbal van de NOS.

Niet voor het eerst

“FC Den Bosch kan een wedstrijd zonder publiek krijgen. De KNVB kan een club zelfs een divisie terugzetten en de daders kunnen een stadionverbod krijgen. En dit was niet de eerste keer want in 2013 overkwam AZ-speler Jozy Altidore bij deze club al iets vergelijkbaars.”

“De KNVB moet dit heel serieus nemen”, vervolgt Vermeulen. “We wijzen met het vingertje naar Italië dat niet genoeg zou straffen. Maar hopelijk doen wij dat in Nederland als voorbeeld wel en goed ook.”

Emotioneel vanwege beledigingen

Volgens Mendes Moreira bogon het al in de eerste minuut. Hij kreeg kreten zoals k-neger, k-zwarte, k-katoenplukker en zwarte piet naar zijn hoofd. De scheidsrechter legde het duel na een klein half uur stil.

“Ik kreeg van Excelsior het bericht dat nummer 18 emotioneel was vanwege beledigingen vanaf de tribune”, vertelde Gerets. “Ik wilde even met hem praten maar hij was niet bereikbaar”, zo verklaarde de arbiter.

Voorbeeld stellen

FC Den Bosch ontkende eerst het racisme en sprak daarna over ‘kraaiengeluiden’. FC Den Bosch trainer Erik van der Ven noemde Mendes Moreira een zielig mannetje vanwege zijn manier van juichen richting de Den Bosch-fans.

Dat viel bij de gasten bij de NOS Voetbal aan tafel niet in goede aarde. “Waanzin”, zegt Vermeulen. “Het is echt schofterig zoals die trainer reageert. Wil je als club eigenlijk wel zo’n trainer?” Rafael van der Vaart was duidelijk en zou hem er in elk geval meteen uit gooien. Gaat de KNVB nu een voorbeeld stellen?

