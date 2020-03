KNVB moet even geen contributie innen vindt de BAV

Vanwege de corona-uitbraak lopen sportclubs alle inkomsten mis. De Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) wil daarom dat de KNVB bij de clubs voorlopig even geen contributie gaat innen.

Deheeft de contributie van maart al afgeschreven. Bij SIOL in Katwijk is dat 1.130 euro. Maar een club zoals AZSV in Aalten is daar maandelijks al meer dan 3.500 euro aan kwijt.

De voetbalclubs betalen de KNVB van augustus t/m mei contributie per spelend lid. De bond besteedt dat geld o.m. aan de diensten van scheids- en grensrechters en het organiseren van de competities. Die diensten levert de KNVB momenteel niet maar de betalingen lopen toch door.

De BAV stelt voor om de inning van de contributie van medio april (voorlopig) te annuleren. Hierdoor moeten de amateurclubs meer lucht krijgen in de problematiek als gevolg van de corona-uitbraak. “Laat de KNVB voorlopig even geen contributie innen tot de clubs weer mogen voetballen”, adviseert BAV-secretaris Wim Tamboer.

De BAV behartigt de belangen van ruim 1.600 aangesloten clubs. “De clubs betalen de zorgverzekering voor de spelers door en een bijdrage aan Buma. En dat terwijl clubs de kantine niet kunnen openen en er geen muziek draaien. Dat kan toch niet.”

“De contributie is een paar jaar geleden met 2 euro verhoogd om de reserves van de KNVB aan te vullen. De tekorten in de KNVB-begroting moeten dan maar ten laste komen van de reserves”, zo stelt BAV-voorzitter Ben van Olffen.

De KNVB neemt de oproep van de BAV in overweging. “De financiële situatie bij de clubs als gevolg van de corona-uitbraak, zijn een belangrijk thema. Wij onderzoeken samen met NOC*NSF en VWS de mogelijkheden van overheidssteun voor de clubs. En zodra een club in geldnood komt, overleggen wij hoe wij kunnen helpen”, zo stelt de KNVB in een reactie.

