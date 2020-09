Gezonde sportomgeving centraal in KNHB-webinars

Is het logisch om je als vereniging in te zetten voor een gezonde sportomgeving? Sport heeft namelijk een bijzondere rol in het stimuleren en activeren van een gezonde leefstijl.

Een verantwoordelijke club geeft jongeren het goede voorbeeld over gezond gedrag. Maar hoe pak je dit aan en wat betekent een gezond voedingsaanbod voor de omzet in de kantine?

Een club moet een prettige en gezonde plek zijn waar je lekker en gezond kunt eten en drinken. Maar ook een plek waar niemand overmatig alcohol drinkt en je geen last hebt van rook.

Maar hoe zorg je voor draagvlak in het bestuur en bij de leden? De KNHB wil hen daarover graag informeren en ondersteunen. De bond organiseert daarom twee webinars waarin een gezonde sportomgeving centraal staat.

Tijdens het webinar van 24 september komen een Team:Fit coach en hockeyvereniging hdm aan het woord. Sinds vorig seizoen beschikt hdm namelijk over het predicaat Zilveren Sportkantine.

Waarom heeft hdm dit predicaat ontvangen, hoe is hen dat gelukt en wat bieden de club aan? Hdm geeft tussen 19:30 en 20:30 uur antwoord op deze en op andere vragen over een gezond voedingsaanbod.

Op 1 oktober behandelt de KNHB om 19:30 uur online het belang van een verantwoord alcoholbeleid en een rookvrije vereniging. Een expert van NOC NSF gaat in op vragen over een gezonde sportomgeving. Hij bespreekt hoe clubs dat kunnen aanpakken en deelt tips om te starten én vol te houden.

Tijdens deze sessie kunnen deelnemers andere bestuurders online ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Dit webinar is ook voor verenigingen die deels al rookvrij zijn en de stap naar volledig rookvrij willen zetten.

Bestuurders die ook aan de slag willen met een gezonde sportomgeving kunnen zich bij de KNHB aanmelden voor één of beide webinars.

