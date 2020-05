KNHB Verenigingsmonitor houdt clubbestuur scherp

In 2018 is de hockeybond gestart met de KNHB Verenigingsmonitor. Hierin onderzoekt de bond jaarlijks de hockeyverenigingen in Nederland. Sinds de start hebben 199 clubs (62% van alle hockeyclubs) de monitor ingevuld.

De KNHB Verenigingsmonitor én KNHB data, komen samen in een Benchmark Dashboard. Via dit dashboard krijgen de deelnemende clubs inzicht in de kwaliteit van hun vereniging.

Inzichten

De Benchmark Dashboard geeft antwoord op vragen zoals “Hoeveel betalen andere clubs hun trainers en coaches? En is de contributie van onze club hoger dan bij vergelijkbare clubs?”

Alle informatie die de 199 clubs hebben gegeven heeft nu al tot interessante inzichten geleid. Wij weten nu bijvoorbeeld hoe de top-5 van belangrijkste beleidsterreinen er bij de gemiddelde hockeyclub eruit ziet:

1. technisch kader;

2. financiën;

3. vrijwilligers;

4. jeugd en

5. de jongste jeugd

Belangrijkste inkomstenbron

Weet u bijvoorbeeld dat bij 82% van de clubs, trainers zonder opleiding rondlopen? Maar de KNHB Verenigingsmonitor biedt ook inzicht in de uurtarieven die clubs hanteren. Zo’n 75% van de hockeyclubs hanteert een inschrijftarief voor nieuwe leden. En 85% heeft betaalde krachten in dienst.

De belangrijkste inkomstenbron (64%) is de contributie. Het is voor clubs nuttig om inzicht te krijgen in de verdeling van de inkomsten. Alleen clubs die de KNHB Verenigingsmonitor invullen, krijgen toegang tot de informatie.

Vrijwilligers

Zo’n 75% van de clubs heeft voldoende vrijwilligers om de basis portefeuilles te bezetten. Maar een kwart van de clubs kampt dus met een onderbezetting. In het Benchmark Dashboard staat ook de verdeling per regio en informatie over vrijwilligersmanagement en -werving.

Jeugd en jongste jeugd

Het overgrote deel van de hockeyclubs zoekt de groei in de jeugd (90%) en de jongste jeugd (82%). Weinig clubs blijken daarvoor echter goed uitgewerkte plannen te hebben. En juist zo’n plan biedt grote kansen om leden te werven en te behouden. En ook daarover is bij de KNHB allerlei informatie beschikbaar.

KNHB Verenigingsmonitor in coronatijd

Ook de informatie in de KNHB Verenigingsmonitor die in de coronatijd is binnen gekomen, blijkt zeer waardevol. De monitor geeft aan hoe de inkomsten en uitgaven van de clubs verdeeld zijn. Dit kan nuttige informatie zijn voor een lobby zoals rond het noodfonds voor de clubs.

