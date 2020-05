Alle kleine petflesjes met minder inhoud dan één liter, krijgen volgend jaar zomer 15 cent statiegeld. Dit heeft stas. Van Veldhoven aan de Tweede Kamer laten weten. De invoering gaat op 1 juli 2021 in.

Elke jaar gaan er zo’n 900 miljoen kleine petflesjes over de toonbank. Het is de verpakkingsindustrie

Van de 900 miljoen kleine petflesjes komen er jaarlijks 100 miljoen in het milieu terecht. Stas. Stientje van Veldhoven werkt al lang aan afspraken met de verpakkingsindustrie om zwerfafval en plastic in het milieu terug te dringen. Maar het is deze tak van industrie niet gelukt om 90% van de weggooi-flesjes opnieuw te gebruiken.

Naast statiegeld voor grote en kleine petflessen komt er ook statiegeld op drankblikjes. De bliksector krijgt nog een kans om de problemen met het zwerfafval aan te pakken. Maar als dat niet lukt, dan gaan consumenten vanaf halverwege 2022 ook hiervoor statiegeld betalen.

Kleine petflesjes kunnen straks ingeleverd worden bij supermarkten, tankstations, treinstations en cateraars. Niet iedereen is overigens blij met de invoering van het statiegeld. Verpakkingsbedrijven en supermarkten zitten hier niet echt op te wachten. Zij zullen de machines voor de inname van de flesjes namelijk moeten laten aanpassen.

Horeca en kleine bedrijven zijn vrijgesteld van de verplichting om kleine petflesjes in te zamelen. “Sportclubs kunnen er vrijwillig voor kiezen om een innamepunt op te zetten”, stelt Van Veldhoven.

Maar een groot voetballer zij ooit “Elk nadeel heb z’n voordeel.” Dus misschien is het voor sportclubs een idee om voor deze kleine petflesjes een inzamelpunt neer te zetten. Bij veel clubs is de opbrengst van oud papier al helemaal weggevallen. De opbrengst van deze flesjes zou dus zomaar een welkome aanvulling voor de clubkas kunnen zijn.

