Klaas Dijkhoff eist doortimmerd plan betaald voetbal

Tweede Kamerlid Klaas Dijkhoff roept de KNVB en de BVO’s op om met een doortimmerd plan te komen. “Je verwacht niet dat ‘het voetbal’ alleen maar roept dat ze het zwaar hebben.”

De KNVB geeft aan 400 miljoen euro schade te lijden door de coronacrisis . Maar zonder een fatsoenlijk plan neer te leggen, sta je achteraan in de rij.

Klaas Dijkhoff ziet verwijten en gesteggel

Dijkhoff toont via Facebook zijn ergernis over de gang van zaken in het betaald voetbal. “Wij zien elke week bestuurlijke soaps, verwijten en gesteggel over de korte termijn. De KNVB en de clubs zijn vooral bezig met gedoe over volgend seizoen. Maar zij miskennen de problemen die zij moeten oplossen”, zo schrijft Dijkhoff.

Eenrichtingsverkeer

De KNVB vroeg het kabinet onlangs om steun. Het betaald voetbal zou door de coronacrisis 300 ├á 400 miljoen euro schade oplopen. Er is momenteel vooral sprake van eenrichtingsverkeer. De overheid moet helpen. Maar wat doen de bond en clubs zelf?” In de ogen van Klaas Dijkhoff in elk geval duidelijk te weinig.

Vragen stellen

“Het akkoord tussen de clubs en de voetbalvakbonden over een salarisverlaging is bemoedigend. Maar dat is ook het enige. Want verder heb ik nog geen plan gezien.” Klaas Dijkhoff vindt dat het betaald voetbal zich vragen moet stellen zoals:

– hoe kunnen clubs ook zonder volle stadions spelen;

– kunnen supporters verantwoord toch in een deel van het stadion;

– hoe kunnen de fans leuker dan thuis voor de buis, een wedstrijd beleven;

– welke clubs zijn levensvatbaar en spelen met hoeveel BVO’s is realistisch.

Pijnlijke keuzes

Volgens Dijkhoff is dit het moment om het voetbal te veranderen. “De sport moet sterker uit de crisis kunnen komen. Dus clubs en KNVB, ga terug naar de tekentafel. Probeer een plan te maken voor de verbetering van het voetbal. En ga pijnlijke keuzes niet uit de weg, want aanmodderen levert alleen maar meer ellende op”, zo besluit Dijkhoff.

