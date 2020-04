Kinderen weer de wei in klinkt leuk maar hoe dan…?

Sportclubs vergaderen in allerijl en ambtenaren zoeken naar oplossingen. Want vanaf 29 april mogen jonge kinderen weer de wei in. Maar dat klinkt leuker dan het in de praktijk blijkt, want waar en hoe is nog niet duidelijk.

Elk voordeel heb z’n nadeel. Want hoe moeten de bestuurders van sportclubs nu aan de slag met de nieuw verworven ruimte?

Dooie mus

“Ouders zijn blij gemaakt met een dooie mus”, vreest penningmeester Alfred Hessels van VV Rijsbergen. Die willen hun kinderen weer de wei in na al die weken. Zij zitten thuis al zo lang op elkaars lip.”

“Maar de velden zijn net ingezaaid dus daar mogen wij niet op. We zouden voor die jongsten ergens een hoek kunnen vinden, maar dan moet je daar weer spullen naartoe brengen. Heb je volwassenen voor nodig die uit elkaars buurt moeten blijven. Nee, dat gaat niet.”

Organisatie is aan de clubs

West-Brabantse gemeenten laten de keuzes en de organisatie over aan de clubs. Net zoals zij al voor de coronacrisis deden. “De verenigingen kunnen zelf goed inschatten wat wel en wat niet mogelijk en verantwoord is. Wij faciliteren en houden toezicht”, zegt woordvoerder Didier van Aert van de gemeente Zundert. “In alle gemeenten spelen zich de komende week dezelfde scenario’s af. De clubs moeten bepalen of en hoe zij voor de jeugd t/m 12 jaar de activiteiten organiseren.”

Wat is verantwoord

De oudere jeugd moet zeker 1,5 meter bij elkaar vandaan blijven. Dat is voor contactsporten niet te doen. De clubs gaan nu met ambtenaren en wethouders praten wat wel verantwoord mogelijk is.

Zoals bijvoorbeeld tennisclub De Vijfhuizen in Etten-Leur. Daar wil hoofdtrainer Silvie van der Ploeg dolgraag de baan op met de jeugd. “Maar wat wel en niet kan weet ik nog niet. Daar gaat het bestuur over.”

“Het tennispark is nu nog dicht en het clubhuis blijft zeker gesloten. En als de banen open gaan, moeten wij ouder jeugd en ouderen wel van het park kunnen weren. Dat vergt dus wel wat organisatie.”

