Kinderen drinken op sportclubs nog altijd teveel

Het aantal kinderen dat een alcoholvergiftiging oploopt is al jaren ongeveer hetzelfde. In 2007 waren zij gemiddeld nog geen 15 jaar oud, nu is dat ruim 15,5 jaar. En kinderen drinken op sportclubs ook nog altijd teveel.

In 2019 belandden 279 kinderen met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het Reinier de Graaf-ziekenhuis in Delft en de Universiteit Twente.

Alcohol en cannabis

De leeftijd van comazuipers is gemiddeld iets hoger dan tien jaar geleden. Minder positief is het dat zij naast alcohol vaker ook cannabis gebruiken. Kinderarts Nico van der Lely houdt de cijfers sinds 2007 bij. Nadat in 2014 de alcoholleeftijd omhoog ging, is het aantal comazuipers niet afgenomen. Maar hij is wel blij dat de gemiddelde leeftijd waarop kinderen in het ziekenhuis belanden, omhoog is gegaan.

“Een van mijn eerste patiënten was een jongetje van 10. Dat vergeet ik nooit meer. Kinderen van die leeftijd zien we nu gelukkig niet meer en ook nauwelijks meer van 12 of 13 jaar. Ik had onlangs wel een kind van 14 op de poli met een alcoholpromillage van bijna 2. Vanaf dat promillage gaan kinderen stuiptrekken en is de kans groot dat zij stikken”, zo vertelde Van der Lely.

Ook veel meisjes

Van der Lely ziet dat ouders steeds beter weten hoe slecht alcohol voor jonge kinderen is. De regio’s waar de meeste jongeren na het drinken in het ziekenhuis belanden, zijn overigens al sinds 2007 dezelfde. Dat zijn Westland/Delft, Oost-Brabant, de Achterhoek en West-Friesland. De verhouding tussen het aantal jongens en meisjes is al jaren redelijk 50/50.

“In het begin kregen we vooral jongens binnen die bier hadden gedronken. Maar vanwege al die zoete troep zien we nu ook veel meisjes. Het meest populaire is nog altijd wodka. Daarna komen drankjes zoals Licor 43 en Bacardi, gemixt met cola of iets anders.”

Door naar verslavingszorg

Van de jongeren die in 2019 met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis terechtkwamen, had 18,6 procent ook drugs gebruikt. In de meest gevallen was dat cannabis. In 2007 was dat nog 8 procent. “Het maakt de behandeling niet moeilijker maar het is wel zorgwekkend”, vindt Van der Lely. “Als een kind teveel alcohol heeft gedronken kunnen wij de behandeling wel in het ziekenhuis af. Maar als er ook sprake is van ander drugsgebruik, dan is verslavingszorg nodig.”

Drinken op sportclubs

“Kinderen gaan (te veel) drinken door groepsdruk. We zien kinderen die rond 15:00 uur ’s middags op school omvallen. Die zijn tussen de middag met een groep ‘wat gaan drinken’. Maar ook op sportclubs drinken kinderen nog altijd (te)veel. Dat kun je de ouders en andere volwassenen in de omgeving van het kind kwalijk nemen. Veel volwassenen snappen nog steeds niet hóé slecht alcohol voor kinderen is.”

